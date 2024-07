Ricevi in regalo un nuovo iPhone aprendo il conto online SelfyConto

La nuova iniziativa di Banca Mediolanum consente di ricevere in regalo un iPhone 15 a quanti scelgono di aprire il conto corrente online SelfyConto e inviteranno sei loro amici a fare altrettanto. In alternativa al nuovo iPhone è possibile ottenere un Apple Watch SE (invitando due amici) o un iPad di decima generazione (portando quattro amici).

Per quanto riguarda il conto corrente online, SelfyConto offre un canone senza costi fino a 30 anni e per tutti il primo anno, prelievi gratis nei Paesi dell’Unione europea e una carta di debito gratuita il primo anno appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Come ricevere in regalo iPhone 15 con SelfyConto

Per ottenere in regalo iPhone 15 occorre aderire alla nuova promozione lanciata da Banca Mediolanum. Il primo passaggio da compiere è l’apertura del conto online entro il 30 agosto, con perfezionamento del contratto da portare a termine entro il 6 settembre. Dopodiché, è necessario invitare sei amici ad aprire SelfyConto. La terza e ultima parte dell’iniziativa prevede che tutti gli amici presentati concludano almeno una di queste operazioni entro quattro mesi dal loro contratto:

accredito dello stipendio o della pensione

o della pensione spese per almeno 500 euro al mese per tre mesi su quattro

Per quanto riguarda la spesa di almeno 500 euro, Mediolanum riconosce gli addebiti diretti attivi sul conto corrente (SDD) o in alternativa le spese effettuate con le carte di credito o quelle di debito (più le ricariche per le carte prepagate associate al conto).

Puoi aprire il conto online SelfyConto tramite questa pagina del sito ufficiale di Banca Mediolanum.