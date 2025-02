Ricevi pagamenti ovunque con myPOS Go Combo senza canone

La tua attività ha bisogno di una svolta! Scegli adesso myPOS Go Combo, la soluzione perfetta per ricevere e accettare pagamenti ovunque tu sia, anche in mobilità. Questo servizio è senza canone, né mensile e né annuale. Paghi solo il POS e le commissioni su ogni pagamento che i tuoi clienti effettuano. Cosa stai aspettando? Scopri questa super offerta fatta su misura per te.

Zero complicazioni e nessun costo nascosto o extra. Con myPOS paghi solo quando completi un’operazione con il tuo cliente. Se il tuo fatturato mensile è inferiore a 10.000 euro, non hai canoni fissi mensili, ma solo piccole commissioni da 1,20% per transazione. Ad esempio, per un pagamento di 100€ riceverai 98,80€ direttamente sul tuo conto myPOS. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo.

Con myPOS Go Combo ottieni la soluzione di pagamento più versatile che ci sia. Il lettore di carte 2-in-1 con dock di ricarica e stampante costa solo 189€ IVA esclusa e include:

connessione con scheda SIM 4G integrata e gratuita , senza canone mensile;

, senza canone mensile; tecnologia di connettività WiFi ;

; dock di ricarica con stampante ;

; dispositivo autonomo, senza la necessità di collegarlo a uno smartphone.

myPOS Go Combo: la giusta combinazione tra lavoro in mobilità e docking station

Scegliendo myPOS Go Combo ottieni la perfetta combinazione tra flessibilità del lavoro e le funzionalità di una docking station. Infatti, puoi accettare pagamenti ovunque, anche in mobilità, ma senza rinunciare alla stampa delle ricevute, una batteria ancora più potente e un sistema collegato al tuo registratore di cassa. Scopri questa super offerta fatta su misura per te.

Quando è nell’alloggio, myPOS Go 2 è collegato alla stampante termica ad alta velocità ed è così in grado di fornire lo scontrino per il tuo cliente. Grazie alla batteria al litio contenuta nella dock di stampa raddoppi le ore di lavoro del terminale. Inoltre, quando estrai il terminale dal dock puoi andare ovunque tu voglia e accettare qualsiasi pagamento digitale con carta fisica o virtuale.