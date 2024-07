Ricevi un iPhone 15 in regalo con la nuova promozione di SelfyConto

Banca Mediolanum, con la sua ultima iniziativa, offre un iPhone 15 in regalo a tutti coloro che apriranno il conto online SelfyConto invitando 6 amici a fare altrettanto. L’operazione a premi prevede in alternativa altri due premi: un Apple Watch SE portando 2 amici, un iPad di decima generazione invitandone 4. Per aderire alla promo occorre prima di tutto collegarsi a questa pagina del sito Banca Mediolanum e attivare il conto.

A questo proposito, SelfyConto offre un canone zero per tutti il primo anno (e per gli under 30 fino al compimento dei 30 anni), prelievi gratuiti nei Paesi dell’Unione europea e una carta di debito a canone zero per 12 mesi, più le principali operazioni bancarie gratuite.

Come ricevere un iPhone 15 in regalo con la promozione di Banca Mediolanum

Come abbiamo già avuto modo di vedere nell’introduzione, l’apertura del conto online SelfyConto non è sufficiente per ricevere in regalo l’ultimo iPhone, dal momento che è necessario invitare fino a 6 amici ad aprire lo stesso conto corrente di Banca Mediolanum. Inoltre, entro 4 mesi dall’apertura del conto occorre effettuare almeno una di queste due operazioni:

accreditare lo stipendio o la pensione sul conto corrente

sul conto corrente spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi consecutivi con la carta di credito o debito associata al conto, oppure con addebiti diretti attivi sul conto corrente.

La richiesta del premio (iPhone 15, iPad 10 o Apple Watch SE) va presentata entro il 14 febbraio 2025, assicurandosi di rispettare i requisiti appena descritti.

Per quanto riguarda invece l’apertura di SelfyConto, è sufficiente collegarsi online su questa pagina di Banca Mediolanum, tenendo a portata un documento d’identità, il codice fiscale, lo smartphone e la propria e-mail. L’identificazione potrà essere effettuata tramite SPID (scelta consigliata), bonifico o via webcam.