Richiedi un prestito personale e ottieni una liquidità fino a 30 mila euro

Se hai bisogno di un prestito per l’acquisto di una nuova auto o l’avvio di un progetto, ti segnaliamo la possibilità di richiedere un prestito personale online fino a 30.000 euro tramite il sito ufficiale di Compass. Lo possono richiedere dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati, direttamente online da smartphone o computer, attraverso la compilazione di un form.

Compass è uno dei principali istituti di credito che opera in Italia, con i suoi oltre 280 punti vendita dislocati su tutto il territorio italiano. Fondato nel 1960 a Milano, oggi è di proprietà del gruppo Mediobanca.

Come richiedere un prestito personale Compass

Per prima cosa assicurati di avere i requisiti per richiedere un prestito personale. In merito alla richiesta da presentare a Compass, occorre essere in possesso di un documento di identità valido, un codice fiscale e l’ultima busta paga. Se si è autonomi è richiesta l’ultima dichiarazione dei redditi, mentre se si è pensionati l’ultimo cedolino della pensione.

Una volta che si è accertati di avere tutti i requisiti, è possibile procedere con la richiesta del prestito online. Tutto quello che occorre è selezionare la somma di denaro di cui si ha bisogno, la rata mensile più comoda per le proprie esigenze e il motivo per cui si sta richiedendo il prestito. Dopodiché è sufficiente premere sul tasto Continua per due volte consecutive, quindi inserire il numero di telefono e il codice fiscale, per poi completare gli ultimi passaggi seguendo la procedura guidata.

La richiesta del prestito personale Compass fino a 30.000 euro può essere presentata tramite la compilazione del form disponibile su questa pagina del sito ufficiale.