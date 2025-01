Richiedi un prestito personale fino a 50.000 euro con il conto HYPE

Il conto HYPE consente di richiedere un prestito personale fino a 50.000 euro. La richiesta può essere presentata direttamente dal proprio smartphone attraverso la sezione Credito, con rate su misura e possibilità di effettuare un rimborso anticipato del prestito. A questo proposito, HYPE si affida a Compass e Younited, entrambe società leader nel settore del credito al consumo.

Tramite l’app di HYPE è possibile richiedere sia il Prestito Online Compass che il prestito personale Younited. Con Compass si può ottenere un credito di importo compreso tra 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro. Scegliendo invece Younited, si può richiedere un prestito da 1.000 euro a 50.000 euro: la ricezione dell’esito finale avviene entro 24 ore dalla richiesta, ed in caso di semaforo verde per l’accredito basteranno 5 giorni.

Per aprire il conto HYPE è sufficiente collegarsi al sito ufficiale della neobank HYPE e scegliere tra i profili HYPE, Next e Premium.

Prestito personale fino a 50.000 euro con il conto HYPE

Se non si è ancora iscritti, per usufruire della funzionalità di prestito personale occorre aprire un nuovo conto scegliendo tra i seguenti account: HYPE, Next e Business.

HYPE è un conto a canone zero, con carta virtuale per acquisti online e in negozio, la funzionalità Box risparmi e cashback online.

Se la scelta ricade sul profilo Next, a fronte di un canone mensile di 2,90 euro al mese si ottengono una carta di debito Mastercard, prelievi e bonifici istantanei gratuiti e una polizza assicurativa su acquisti, assistenza medica e riparazione elettrodomestici.

Il conto più completo è HYPE Premium, che presenta un canone pari a 9,90 euro al mese. Offre pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo, un’assicurazione su viaggi, shopping e spese mediche, un’assistenza prioritaria anche tramite WhatsApp e una carta di debito World Elite Mastercard.

L’apertura del conto HYPE avviene direttamente online. Per tutti i nuovi clienti, infine, c’è la possibilità di ottenere un bonus fino a 25 euro inserendo in fase di registrazione il codice promo CIAOHYPER.