Richiedi un prestito personale online fino a 30.000 euro senza o con assicurazione

Hai bisogno di un prestito personale per far fronte a una spesa imprevista? Oppure sei alla ricerca di una liquidità immediata per dar vita a un nuovo progetto? In entrambi i casi la soluzione migliore è quella di rivolgersi a un servizio online affidabile e trasparente.

In Italia uno dei punti di riferimento nell’erogazione di prestiti personali online è Agos. Tra le sue principali caratteristiche si annovera l’opportunità di aggiungere o meno un’assicurazione, in modo da tutelare il proprio finanziamento per qualsiasi evenienza.

Come richiedere un prestito personale online fino a 30.000 euro con Agos

Per richiedere un prestito personale online occorre collegarsi alla pagina dedicata di Agos. L’importo richiedibile varia da un minimo di 500 euro a un massimo di 30.000 euro.

Dopo aver inserito l’importo desiderato, scegli la durata del prestito: in questo caso si va da un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi.

Il passaggio successivo richiede la scelta tra “Rata senza assicurazione” e “Rata con assicurazione”. Se si sceglie la prima opzione, dunque “Rata senza assicurazione”, l’importo della rata sarà più basso ma non si avrà alcuna tutela in caso di imprevisti.

Arrivati a questo punto non ti resta che completare le ultime tre schermate: in “Richiesta prestito” devi inserire nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail, oltre ad accettare i termini di utilizzo del servizio; in “Anagrafica” occorre invece inserire tutti i propri dati anagrafici; infine in “Dati lavorativi” vanno aggiunte le informazioni riguardo il proprio impiego.

Ti ricordiamo infine che la richiesta di un prestito personale con Agos è gratuita e senza impegno.