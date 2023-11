Ricrea la Battaglia Finale di Spider-Man: No Way Home con questo set LEGO in OFFERTA!

Il set LEGO Marvel La Battaglia Finale di Spider-Man, attualmente in offerta su Amazon a soli 69,90€ anziché 104,99€, offre ai fan l’opportunità di immergersi nelle scene avvincenti del film Spider-Man: No Way Home di Marvel Studios attraverso un’esperienza di costruzione coinvolgente e ricca di azione.

Scopriamo insieme il set LEGO

Con un design che cattura l’essenza del film, il set presenta i personaggi iconici in un’epica battaglia a colpi di ragnatela. Tra le sue caratteristiche principali, spiccano 3 minifigure LEGO Spider-Man che rappresentano i diversi universi dell’eroe: Friendly Neighborhood Spider-Man (Tobey Maguire), The Amazing Spider-Man (Andrew Garfield) e Spider-Man (Tom Holland).

Il set non si limita agli Spider-Man, ma include anche una varietà di minifigure di altri personaggi chiave. Da Electro con ali e arma a Doctor Strange con armi energetiche, passando per Green Goblin sul suo velivolo, Doc Ock con i suoi tentacoli, Ned e MJ, ogni dettaglio è stato curato per offrire un’esperienza di gioco d’azione completa.

Grazie a 3 stand trasparenti per le minifigure, i fan possono ricreare l’azione in aria, mentre il tetto rimovibile rivela la presenza di Sandman. Il retro apribile svela un misterioso portale, e una morbida ragnatela avvolge i cattivi, aggiungendo un tocco di autenticità all’ambientazione.

Oltre alla sua funzionalità di gioco, questo modellino da costruire si presta perfettamente anche a essere esposto, offrendo una prospettiva affascinante da qualsiasi angolazione. È un elemento ideale per arricchire qualsiasi collezione di gadget e giochi Marvel.

Il set LEGO Marvel La Battaglia Finale di Spider-Man è il regalo perfetto per ragazzi, ragazze e tutti i fan dai 10 anni in su. Che sia per festeggiare un compleanno, il Natale o una giornata speciale, questa creazione offre ore di divertimento e soddisfazione creativa.

Non perdere l’opportunità di fare tuo questo set LEGO a soli 69,90€ anziché 104,99€!