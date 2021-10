Ridona vita ai tuoi vecchi dischi da 2,5 pollici con il case Sabrent

Quello che ti suggeriamo oggi è un accessorio indispensabile per ridare vita a vecchi hard disk o SSD da 2,5 pollici. Si tratta del case Sabrent USB 3.0, un guscio che trasforma qualsiasi disco interno in periferica esterna, con prestazioni eccezionali ed un costo irrisorio.

Case dischi 2,5 pollici Sabrent: caratteristiche tecniche

Si tratta di un accessorio piuttosto semplice. Una custodia realizzata completamente in ABS estremamente resistente. Nella parte superiore è presente un generoso LED che indica lo stato di funzionamento e l’attività del disco. Ottimo lo switch on/off che consente di lasciare collegato il disco, ad esempio, ad una postazione desktop. Un alleato perfetto per espandere lo spazio di archiviazione di un Mini PC, contenendo la spesa senza rinunciare alle prestazioni. Grazie al supporto al protocollo UASP, le velocità raggiunte sono superiori di circa il 70% rispetto alla tradizionale USB 3.0.

Molto comoda la modalità plug and play che fornisce la compatibilità praticamente con qualsiasi sistema operativo inclusi, ovviamente, Windows, Mac e Linux. Ottima la soluzione toolless che consente di installare il disco senza alcun tipo di attrezzo. Ad accompagnare il case anche la suite di Sabrent, Acronis, uno dei software più apprezzati per la gestione del disco. Da qui è possibile verificare lo spazio impegnato sul disco, lo stato di salute ed eventualmente clonare un disco diverso. In sostanza un dispositivo estremamente semplice sia nella nell’installazione che nell’utilizzo, pratico e comodo per riutilizzare i vecchi dischi. In alternativa, nulla vieta di abbinarlo ad un SSD specifico, così da avere la piena libertà di scegliere l’unità più adatta alle tue esigenze.

Grazie ad uno sconto del 23%, il case può essere acquistato a soli 8,48 euro su Amazon.