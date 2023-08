Rilasciato ufficialmente il kernel Linux 6.5, ecco le novità

Linus Torvalds ha rilasciato un aggiornamento del kernel, arrivato alla versione 6.5. Questo aggiornamento di Linux introduce diverse novità e migliorie, sia a livello di funzionalità che di supporto hardware. Vediamo insieme quali sono le feature più interessanti di questo rilascio.

MIDI 2.0: il sistema audio avanzato per Linux

Tra le novità più interessanti, troviamo il supporto MIDI 2.0, il sistema audio avanzato per Linux, che offre maggiore qualità, precisione ed espressività nella comunicazione tra strumenti musicali elettronici e computer. Infatti, MIDI 2.0 è il nuovo standard per la comunicazione tra strumenti musicali elettronici e computer, che offre maggiore qualità, precisione ed espressività. Con il kernel Linux 6.5, gli utenti potranno sfruttare al meglio le potenzialità di questo protocollo, che promette di rivoluzionare il mondo della musica digitale. Il kernel Linux 6.5 migliora anche il supporto per i sistemi AMD “Zen”, la famiglia di processori ad alte prestazioni prodotti da AMD. In particolare, il kernel Linux 6.5 ottimizza la gestione dei core SMT, che permettono di eseguire più thread in parallelo su uno stesso core fisico, aumentando l’efficienza e la velocità del processore. Ma le novità non sono di certo terminate, infatti, il nuovo aggiornamento introduce il supporto Landlock per UML, una tecnologia che permette di eseguire una o più istanze del kernel Linux come processi utente all’interno di un altro sistema operativo.

Il kernel Linux 6.5 apporta anche diverse migliorie ai file system EXT4 e Btrfs, due dei file system più usati in Linux. Per quanto riguarda EXT4, il kernel Linux 6.5 migliora i sottosistemi del journaling e dell’allocazione dei blocchi, e aumenta le prestazioni per le sovrascritture parallele Direct I/O. Per quanto riguarda Btrfs, il kernel Linux 6.5 migliora le prestazioni per le operazioni di compressione e decompressione dei dati, e introduce nuove opzioni per la gestione dello spazio libero e della deframmentazione dei file system. Novità anche per quanto riguarda i driver di vari dispositivi, tra questi il sensore di temperatura e umidità AHT20, i sensori HP WMI e la scheda madre ROG Crosshair X670E Hero.

Linux 6.5: disponibilità e download

Linux 6.5 è un aggiornamento importante che offre diverse innovazioni e ottimizzazioni al sistema operativo open source, ma che richiede anche una certa attenzione alla compatibilità e alla stabilità dei dispositivi. Si consiglia di informarsi bene prima di procedere alla compilazione del kernel e all’aggiornamento, oppure di aspettare le pacchettizzazioni che verranno fatte dalle differenti distribuzioni. Il download a oggi è disponibile dal Git tree di Linus Torvalds o dal sito web kernel.org, ma si tratta del codice sorgente, che deve essere compilato manualmente.