Rilevatore di Fumo Meross in Errore di Prezzo: solo 16€ anziché 205€

Metti in sicurezza ogni stanza della tua casa grazie al Rilevatore di Fumo Meross. Oggi non è in offerta, ma in errore di prezzo. Acquistalo su Amazon a soli 16,99€, invece di 205€. Si tratta di un’occasione delle offerte Black Friday. Grazie alla sua tecnologia è in grado di salvarti la vita rilevando una situazione di emergenza.

Testato Secondo VdS DIN EN 14604, è la soluzione sicura per casa tua o per il tuo ufficio. La consegna gratuita è inclusa con la tua iscrizione a Prime. Ti consigliamo di acquistarlo velocemente perché potrebbe terminare da un momento all’altro essendo un probabile errore di prezzo.

Rilevatore di Fumo Meross: sicurezza avanzata, prezzo sorprendente

A un prezzo sorprendente, oggi il Rilevatore di Fumo Meross è tuo a soli 16,99€. Non chiedeteci come, ma su Amazon al momento è in vendita a questo super prezzo. Una netta differenza rispetto ai precedenti 205€. Tra l’altro si tratta di uno di quei dispositivi che tutti dovrebbero avere in casa.

Grazie alla sua sicurezza avanzata è in grado di rilevare sia il fumo che il surriscaldamento, garantendo così una doppia protezione. Un allarme permette di individuare in tempo potenziali pericoli, prima che si trasformino in incendi veri e propri. La batteria ha una durata di 10 anni.

Grazie alla modalità notturna è perfettamente adatto anche alle camere da letto. Acquistalo in errore di prezzo a soli 16,99€, invece di 205€.