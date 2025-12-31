Rimangono poche ore per salvare il controller di Stadia

Sono trascorsi ormai più di tre anni dalla chiusura definitiva di Stadia, ma torniamo a scrivere del servizio di cloud gaming targato Google. Il motivo? Termina oggi la disponibilità dello strumento messo a disposizione da bigG per trasformare il suo controller in un normale joypad Bluetooth, da utilizzare con qualsiasi piattaforma di gioco.

Trasforma il controller di Stadia in un joypad Bluetooth

Per qualche motivo che non è dato a sapere, il gruppo di Mountain View ha deciso di non supportare più il metodo dopo il 31 dicembre 2025. Lo si legge a chiare lettere in questo avviso.

Se si è in possesso del controller di Stadia e non lo si è ancora fatto, il consiglio è dunque quello di procedere subito, prima che sia troppo tardi. Attenzione: l’attivazione è definitiva, vale a dire che dopo aver attivato la modalità Bluetooth non sarà più possibile tornare a quella Wi-Fi. Lo si potrà comunque utilizzare collegandolo attraverso un cavo USB. Riprendiamo la procedura da seguire da un articolo del 2023.

Visitare la pagina dedicata da computer dal browser Chrome (versione richiesta 108); collegare il controller con un cavo USB e fare click sul pulsante “Attiva modalità Bluetooth”, selezionando poi una delle due opzioni disponibili, la seconda delle quali utile per la ricerca di aggiornamenti da scaricare; dopo un paio di minuti circa la procedura sarà completata.

Per collegarlo a PC, console, TV e altri dispositivi via Bluetooth è sufficiente tenere premuto per due secondi i pulsanti Y e Stadia, finché la spia di stato che circonda il tasto centrale inizierà a lampeggiare a intermittenza con il color arancione.

Non sappiamo se Google posticiperà di nuovo la scadenza, come già accaduto in passato. Dopotutto, costerebbe davvero poco. Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, il termine ultimo per eseguire la procedura rimane fisato al 31 dicembre 2025.