Rimodulazione WindTre in arrivo a luglio 2023: cosa cambia?

A fine giugno 2023 abbiamo segnalato la rimodulazione WindTre per la rete fissa in arrivo a inizio agosto 2023, ma a quanto pare non si tratta dell’unico aumento tariffario pianificato per clienti selezionati dell’operatore arancione. Stando a quanto riportato anche da MondoMobileWeb, WindTre ha confermato un nuovo incremento del costo mensile per alcune offerte mobili che avrà luogo dal 21 luglio 2023. Vediamo i dettagli comunicati dal brand.

WindTre prepara nuova rimodulazione a luglio 2023

Secondo quanto riferito, un gruppo di già clienti mobile WindTre riceverà un SMS simile al seguente concepito proprio per avvisare la clientela dell’incremento di tariffa in arrivo: “Modifiche contratto. Per esigenze di mercato la tua offerta varia: dal rinnovo dopo il XX/XX i GIGA raddoppiano a XXX GIGA/mese e dal rinnovo dopo il XX/XX il costo aumenta di 2E/mese. In alternativa puoi scegliere un’offerta Plus con i tuoi attuali costi e contenuti ma con un GIGA in più al mese, a partire dall’XX/XX, per il disturbo e senza costi aggiuntivi. Per avere Plus invia OPTIN con SMS gratis al 40400”.

L’SMS in questione è lo stesso ricevuto dai clienti coinvolti in una precedente rimodulazione, e variano solo date di attivazione e numero dei Giga a disposizione dopo la rimodulazione. Difatti, per cercare di compensare all’aumento del prezzo WindTre ha deciso di aumentare il traffico Internet nel pacchetto dati in uso.

La giustificazione per questo aumento di prezzo? Si tratta di una scelta necessaria ai fini dei “continui investimenti nel miglioramento della Rete Top Quality con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce”.

Coloro che non sono disposti ad accettare questa rimodulazione potranno passare a una offerta che mantiene lo stesso costo mensile scrivendo OPTIN tramite SMS al 40400. O altrimenti, potranno esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi entro 60 giorni dall’avvenuta ricezione del messaggio informativo.