Rimodulazione WindTre in arrivo: aumenti per rete fissa da agosto 2023

Non bastava la rimodulazione Vodafone per la rete fissa a giugno 2023 a scuotere i consumatori italiani. Come ripreso da MondoMobileWeb, in queste ore è un altro operatore a comunicare un aumento tariffario per alcuni piani: ad agosto WindTre aumenterà il costo di certe offerte fisse per “sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta”. Ecco i dettagli comunicati dall’azienda.

In arrivo rimodulazione WindTre ad agosto 2023

Stando a quanto riportato, dal 1° agosto 2023 il costo di alcune offerte di rete fissa aumenterà di 2 euro al mese. La lista di piani selezionati non è nota, ma i clienti riceveranno in questi giorni una comunicazione specifica nel Conto Telefonico WindTre di giugno 2023. Altrimenti, la modifica unilaterale del contratto rimane confermata tramite la sezione WindTre Informa del sito web, riservata ai clienti di telefonia fissa.

L’operatore arancione ha giustificato questo incremento tariffario affermando che per WindTre è necessario al fine di “continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato”.

I clienti WindTre coinvolti che non intendono accettare questa rimodulazione possono esercitare il diritto di recesso o completare il passaggio a un altro operatore senza penali o costi di disattivazione, ma solo entro il 31 agosto 2023. Per farlo è sufficiente inviare una comunicazione a WindTre tramite raccomandata, PEC, chiamata al 159, presso punti vendita WindTre o compilando il form sul sito ufficiale inserendo come causale di recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Ricordiamo, in chiusura, che tra pochi giorni verrà applicata anche la già annunciata rimodulazione TIM per alcune offerte mobili.