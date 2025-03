Rimuovere le news ha un impatto minimo per Google

Google ha pubblicato i risultati dell’esperimento avviato a metà novembre 2024 per valutare l’impatto sul trafitto e sulle entrate pubblicitarie in seguito all’eliminazione delle news. L’azienda di Mountain View ha rilevato conseguenze trascurabili, quindi potrebbe anche evitare di pagare gli editori.

L’obbligo della EUCD è inefficace?

In base all’art. 15 della direttiva sul diritto d’autore (EUCD), gli editori europei devono ricevere un equo compenso per le news pubblicate online (se non sono estratti brevi). Google è stata spesso accusata di sfruttare il lavoro giornalistico per incrementare i profitti, senza pagare gli editori.

L’azienda di Mountain View ha quindi avviato un esperimento (gli editori hanno evidenziato che non sono stati avvisati) a metà novembre 2024. Per l’1% degli utenti in 8 paesi (Italia, Belgio, Croazia, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna) sono state “nascoste” le news in Google Search, Discover e Google News.

L’esperimento è terminato il 31 gennaio 2025 e oggi sono stati pubblicati i risultati (PDF). Secondo le rilevazioni di Google, l’eliminazione delle news ha avuto un impatto trascurabile sulle entrate pubblicitarie.

In dettaglio, il numero di utenti attivi giornalieri per Search e Discover è diminuito in media di 0,77% e 5,47%, rispettivamente. Mentre per Google News c’è stato un aumento dell’1,54%. Lo studio ha inoltre dimostrato che le entrate pubblicitarie sono rimaste invariate per Search.

Google sottolinea che gli utenti usano il motore di ricerca per differenti attività, indipendentemente dalla presenza di news. L’azienda di Mountain View potrebbe quindi eliminare completamente la sezione Notizie di Search o il servizio Google News, in quanto non ottiene un incremento dei profitti. Google continuerà però a supportare economicamente gli editori attraverso il programma Extended News Previews (finora sono stati sottoscritti accordi con oltre 4.400 pubblicazioni in 24 paesi europei).