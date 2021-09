Ring Always Home Cam: ecco il drone di Amazon per la casa

Alla fine è arrivato: Ring Always Home Cam è il drone Amazon per la sorveglianza della casa. Mostrato in anteprima dal gruppo di Seattle lo scorso anno, è stato protagonista delle indiscrezioni della vigilia. Ora è ufficiale, arriverà sul mercato, andando ad arricchire il catalogo di soluzioni dedicate alla sicurezza della smart home, ma non subito.

Ecco il drone di Amazon per la casa: Ring Always Home Cam

Un prodotto che si compone sostanzialmente di due unità, una fissa e una mobile, quest'ultima in grado di sollevarsi e gironzolare per gli ambienti domestici in completa autonomia, dotata di una videocamera 1080p in grado di monitorare le stanze, registrando quanto inquadrato o trasmettendolo in live streaming ed eventualmente avvisando gli utenti tempestivamente in caso di anomalia rilevata.

Secondo Amazon, la fase di progettazione è avvenuta tenendo in considerazione l'esigenza di garantire la tutela della privacy. Muovendosi, le sue eliche producono un rumore facilmente avvertibile, così da non poter passare inosservato. Non manca una tecnologia capace di individuare ed evitare ostacoli e oggetti incontrati lungo il percorso. L'autonomia è piuttosto limitata: circa cinque minuti prima di dover tornare alla base per eseguire una ricarica della batteria interna.

Sarà commercializzato entro la fine dell'anno al prezzo di 249,99 dollari e disponibile inizialmente su invito. Il perché è spiegato da Jamie Siminoff, fondatore di Ring.