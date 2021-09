Evento Amazon il 28 settembre: nuovo hardware Echo/Alexa in arrivo

Tra una settimana esatta conosceremo ogni dettaglio dei nuovi prodotti in arrivo nel catalogo Amazon. Il gruppo ha annunciato che martedì 28 settembre andrà in scena un evento dedicato, quando in Italia saranno le ore 18:00. Del tutto probabile l'arrivo di modelli inediti per la gamma Echo, con funzionalità evolute legate all'assistente virtuale Alexa.

Nuovi Amazon Echo in arrivo il 28 settembre

Poiché si tratta di un appuntamento riservato in esclusiva alla stampa, non è previsto alcun live streaming, ma i dettagli in merito alla line-up rinnovata non tarderanno ad arrivare, li riporteremo appena possibile anche su queste pagine. L'invito che circola tra gli addetti ai lavori fa riferimento a notizie in merito ai più recenti dispositivi, funzionalità e servizi di Amazon .

Non è da escludere la presentazione di una dashcam destinata all'automobile, già protagonista di alcune indiscrezioni, in grado di inquadrare e registrare sia la strada all'esterno sia l'interno dell'abitacolo. Voci di corridoio danno inoltre come quasi per certo il debutto di almeno un device dedicato all'intrattenimento multimediale, anche se è piuttosto recente l'annuncio delle prime TV del brand e del nuovo Fire TV Stick 4K Max con pieno supporto a WiFi 6 e maggiore potenza di calcolo.

Intanto, i dispositivi Echo sono già proposti in forte sconto. Qualche esempio? Lo smart speaker Echo Dot di terza generazione a -34%, la più grande e potente versione Echo di quarta generazione a -20% e lo smart display Echo Show di seconda generazione a -24%.