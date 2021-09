Evento Amazon (28 settembre): un drone tra i nuovi dispositivi?

Come anticipato, andrà in scena nel tardo pomeriggio di oggi l'evento organizzato da Amazon per annunciare i nuovi dispositivi della linea Echo potenziati dall'intelligenza artificiale dell'assistente Alexa. Quali sono le novità che il gruppo di Seattle si appresta a svelare? Facciamo riferimento ai rumor più attendibili tra quelli circolati.

Nuovi dispositivi Amazon: in arrivo anche un drone Echo?

In tema di smart display, è attesa la presentazione di un Echo Show da 15 pollici (nell'immagine di apertura il modello attuale da 8 pollici) da fissare alla parete, dotato di un sistema in grado di seguire l'utente mentre si muove nella stanza così da mantenere l'inquadratura sempre fissa su di lui durante le videochiamate.

Da non escludere nemmeno l'arrivo di una soundbar con videocamera integrata e di un upgrade per Echo Auto (la prima versione è in vendita anche in Italia) con funzionalità da dashcam per la ripresa di quanto avviene sulla carreggiata durante gli spostamenti.

Potrebbe finalmente essere ufficializzato il debutto di Always Home Cam, il drone per la sorveglianza a marchio Ring mostrato in anteprima lo scorso anno, ma mai inserito a catalogo. Il design è quello visibile nell'immagine qui sopra. Sarà in grado di pattugliare l'ambiente domestico in modo autonomo, tornando alla base quando necessario, così da eseguire senza alcun intervento manuale la necessaria ricarica della batteria interna.

Meno probabile invece il lancio del robot tuttofare Vesta, un progetto confermato da Amazon, ma oggetto di qualche dubbio trapelato tra gli addetti ai lavori. Quasi certamente non ci sarà nemmeno il chiacchierato indossabile con GPS per bambini. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il gruppo ha annunciato il nuovo Kindle Paperwhite, un eBook reader evoluto già in vendita al prezzo di 139,99 euro (il modello precedente è in sconto del 27%).