Amazon Echo Show: modello con schermo da 15 pollici?

Amazon ha organizzato un evento hardware per il 28 settembre. Quasi certamente verranno annunciati nuovi dispositivi Echo con Alexa: Secondo Bloomberg, l'azienda di Seattle potrebbe svelare un Echo Show con schermo da 15 pollici, un nuovo Echo Auto e un robot per la casa.

Echo Show da 10 pollici e altri dispositivi

Attualmente è possibile acquistare tre Echo Show con schermo da 5, 8 e 10 pollici (Echo Show 5 è in vendita con uno sconto del 29%). Il top di gamma sfrutta una tecnologia che permette di seguire l'utente per mantenerlo al centro dell'inquadratura durante una videochiamata, ma deve essere appoggiato su una superficie piana. Il nuovo Echo Show da 15 pollici, che Amazon potrebbe annunciare martedì prossimo, può essere anche fissato al muro.

In pratica può funzionare come un pannello per il controllo della smart home. Secondo Bloomberg, il dispositivo è stato progettato per essere installato in cucina. Sarà quindi possibile leggere le ricette e vedere video. Il nome in codice del prodotto è Hoya. Ovviamente non mancheranno tutte le altre funzionalità, come la visualizzazione di foto, calendario, notizie e appuntamenti.

Amazon ha recentemente presentato otto smart TV. Bloomberg ipotizza l'arrivo di una soundbar con fotocamera frontale e Alexa (nome in codice Harmony) che permette di effettuare videochiamate dalla TV. Prevista inoltre la seconda generazione di Echo Auto con nuovo design e ricarica induttiva.

L'azienda di Seattle potrebbe mostrare un Echo robot che segue l'utente all'interno dell'abitazione, sfruttando la tecnologia di computer vision. Durante l'evento del 28 settembre non dovrebbero essere annunciati nuovi smart speaker Echo. Non resta che attendere qualche giorno per avere una conferma ufficiale.