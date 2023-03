Ring Battery Doorbell Plus: video con rapporto 1:1

Ring ha annunciato un nuovo campanello smart che si aggiunge agli altri sette presenti in catalogo. Come si deduce dal nome, il Battery Doorbell Plus viene alimentato tramite batteria. Il suffisso Plus indica l’incremento dell’autonomia grazie alle funzionalità di risparmio energetico. Altra importante novità è il rapporto di aspetto 1:1 per i video. Sarà in vendita negli Stati Uniti dal 5 aprile. Non è noto se e quando arriverà in Italia.

Ring Battery Doorbell Plus: specifiche e prezzo

Il Ring Battery Doorbell Plus è identico esteticamente ai Video Doorbell di seconda, terza e quarta generazione, ma osservando meglio si nota che il modulo fotografico ha una forma quadrata. Il nuovo modello è infatti il primo della serie con rapporto d’aspetto 1:1. Ciò permette di avere una visione “head-to-toe” (dalla testa ai piedi). L’utente può quindi vedere bambini, animali e i pacchi consegnati dai corrieri, eventualmente sfruttando la funzionalità Package Alert inclusa nell’abbonamento Ring Protect.

Ring ha inoltre incrementato la risoluzione a 1536p e il campo visivo a 150 gradi (orizzontale e verticale). La batteria ricaricabile è facilmente rimovibile. L’autonomia è oltre tre volte superiore a quella del primo modello, grazie alle ottimizzazioni software effettuate per le funzionalità People Only Mode, Motion Zones e Advanced Motion Detection.

Non manca ovviamente la crittografia end-to-end per i video e il supporto per Amazon Alexa che consente di usare i comandi vocali per attivare lo streaming sugli Echo Show. Il Ring Battery Doorbell Plus costa 179,99 dollari e sostituirà il Ring Doorbell 3, venduto in Italia a 179,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.