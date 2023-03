Ring: funzionalità base a pagamento dal 29 marzo

Brutta sorpresa per gli utenti che acquisteranno i dispositivi Ring dopo il 29 marzo. L’azienda ha infatti deciso di chiedere la sottoscrizione dell’abbonamento Ring Protect anche per accedere ad alcune funzionalità base finora disponibili gratis. Quattro delle cinque “sorprese” riguardano Ring Alarm. L’ultima è invece riservata a videocamere di sorveglianza e videocitofoni smart. Al momento la sgradita novità sembra interessare solo Stati Uniti e Canada.

Ring Alarm quasi inutile senza abbonamento

La prima funzionalità diventata a pagamento è sicuramente quella più utile. Gli utenti dovranno sottoscrivere l’abbonamento (3,99 euro/mese o 39,99 euro/anno in Italia) per attivare/disattivare il sistema di allarme tramite app Ring o un dispositivo con Alexa. L’operazione potrà essere eseguita (gratis) solo dal tastierino Ring Keypad.

Un’altra funzionalità diventata a pagamento è l’invio delle notifiche in tempo reale all’app o via email. In pratica, se suona l’allarme, i vicini di casa dovranno sopportare il rumore fino al ritorno del proprietario. Senza queste due funzionalità (che prima erano gratis), Ring Alarm è praticamente inutile.

L’azienda chiede inoltre l’abbonamento per accedere alla cronologia degli ultimi 60 giorni. Senza Ring Protect, la durata è limitata a 24 ore. Serve infine l’abbonamento per collegare Ring Alarm a videocitofoni o videocamere e sfruttare le automazioni (ad esempio, l’avvio della registrazione video quando scatta l’allarme).

Per quanto riguarda videocitofoni e videocamere, gli utenti dovranno sottoscrivere l’abbonamento per utilizzare le modalità Home o Away (a casa o fuori casa) dall’app Ring. Questa modifica interesserà tutti gli utenti, anche quelli che hanno acquistato i dispositivi prima del 29 marzo. Le novità per Ring Alarm riguarderanno solo gli acquisti effettuati dopo tale data.

