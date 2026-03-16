Ring Intercom a -56%, affare per la smart home: solo per poche ore

Se installi Ring Intercom a casa, il tuo citofono diventa smart e lo potrai controllare anche quando sarai via. In questo momento trovi il dispositivo in sconto del 56% rispetto al listino ufficiale, dunque a meno di metà prezzo. È una promozione che fa parte della Festa delle Offerte di Primavera, l’evento organizzato da Amazon per celebrare l’arrivo della bella stagione e che terminerà a mezzanotte.

Perché conviene l’offerta di Amazon su Ring Intercom

Non perderai mai di vista una consegna e potrai parlare con i visitatori da remoto attraverso l’app su smartphone. Ci sono inoltre altre funzionalità molto interessanti e utili come l’accesso senza chiavi che permette di aprire la porta o il portoncino con chiavi virtuali assegnate ad esempio agli ospiti, agli addetti alle pulizia e ai corrieri (revocabili in qualsiasi momento). Dai uno sguardo alla scheda del prodotto per altri dettagli.

Con lo sconto del 56% sul listino puoi comprare Ring Intercom al prezzo stracciato di soli 34,99 euro (invece di 79,99 euro). All’interno della confezione trovi tutto il necessario per installarlo in modo semplice anche se sei in affitto, inclusi cavi e viti. Prima di effettuare l’ordine verifica la compatibilità del tuo citofono. Ha già ricevuto oltre 13.200 recensioni dai clienti dell’e-commerce con un voto medio superiore a 4 stelle su 5.

È davvero l’ultima occasione per approfittare della Festa delle Offerte di Primavera: l’evento è quasi terminato e restano poche ore (fino a mezzanotte). Fai un giro nella vetrina dedicata per scoprire le promozioni più interessanti ancora disponibili. Qui abbiamo raccolto una selezione di quelle occasioni migliori per categorie come computer e accessori, elettronica, prodotti per la smart home e articoli dedicati al gaming.