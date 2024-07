Ring Intercom + Echo Pop: il bundle in offerta ANTICIPATA per i Prime Day (-39%)

Era un’offerta molto attesa e puntualmente, anzi in anticipo, è già arrivata. Stiamo parlando del bundle che include il Ring Intercom di Amazon insieme ad uno speaker intelligente Echo Pop che, per i Prime Day, può essere tuo a 54,99 euro invece di 89,98. Per sfruttare questa offerta devi essere iscritto a Prime.

Ring Intercom + Echo Pop: cosa possono fare insieme?

Ring Intercom è un sistema pensato per migliorare i citofoni audio o video compatibili allo scopo di aggiungere funzioni smart. Grazie a questo dispositivo, puoi rispondere ai visitatori e aprire l’ingresso dell’edificio direttamente dal tuo smartphone. Facilissimo da installare, non richiede modifiche al sistema citofonico esistente e ricevi avvisi in tempo reale ogni volta che qualcuno suona al citofono.

Usato in combinazione con Echo Pop, però, le sue potenzialità migliorano dato che puoi parlare con i visitatori e consentire loro l’accesso utilizzando semplicemente i comandi vocali. Come tutti i dispositivi Amazon, Echo Pop si serve di Alexa per questo lavoro, alla quale puoi richiedere anche di riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti.

Peraltro è abbastanza piccolo da essere posizionato ovunque senza ingombrare, ma abbastanza potente da offrire un audio completo e di qualità.

Con questo pacchetto puoi goderti la tua routine quotidiana senza interruzioni e rendere la tua casa più smart con un sistema video citofonico di ultima generazione. Approfitta dell’antipasto Prime Day e acquista il bundle a 54,99 euro.