 Ring Intercom Video al minimo storico nelle Offerte di Primavera
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Ring Intercom Video al minimo storico nelle Offerte di Primavera

È l'ultimo modello lanciato: oggi trovi il nuovo Ring Intercom Video di Amazon in forte sconto per la Festa delle Offerte di Primavera.
Ring Intercom Video al minimo storico nelle Offerte di Primavera
Tecnologia Casa e Domotica
È l'ultimo modello lanciato: oggi trovi il nuovo Ring Intercom Video di Amazon in forte sconto per la Festa delle Offerte di Primavera.

Segnaliamo volentieri lo sconto del 45% sul nuovo Ring Intercom Video, l’ultimo modello del dispositivo Amazon che rende smart il citofono tradizionale. In questo momento si trova al suo prezzo minimo storico da quando è stato lanciato. Il merito è della Festa delle Offerte di Primavera che ha preso il via oggi sull’e-commerce e che andrà avanti per tutta la settimana.

Compra Ring Intercom in sconto

Evento Amazon: forte sconto su Ring Intercom Video

Ti permette di guardare chi c’è alla porta, ovunque tu sia, controllando in tempo reale e anche da remoto l’ingresso dell’edificio, per sapere sempre chi è passato. Al tempo stesso, permette di non perdere mai di vista una consegna e di parlare con i visitatori. Tra le altre funzionalità ci sono l’accesso senza chiavi per aprire agli ospiti, l’utilizzo a mani libere con Alexa e l’installazione veloce che lo rende adatto anche a chi vive in una casa in affitto. Dai uno sguardo alla descrizione completa per altri dettagli.

Il citofono intelligente Ring Intercom Video, ultimo modello

Non è mai stato così conveniente: lo sconto del 45% sul listino ufficiale porta il nuovo Ring Intercom Video al suo prezzo minimo storico di 54,99 euro (invece di 99,99 euro). È ovviamente venduto e spedito da Amazon con la consegna gratis in un giorno. Nelle recensioni, i clienti gli hanno assegnato un voto medio superiore a 4 stelle su 5. Il alternativa c’è anche la prima versione del dispositivo (senza supporto al video) a -56% sul listino, meno della metà.

Ring Intercom Video (versione 2025, ultimo modello) | Rendi il tuo citofono più intelligente | Video in streaming, chiavi virtuali e accesso remoto | Configurazione fai-da-te

Ring Intercom Video (versione 2025, ultimo modello) | Rendi il tuo citofono più intelligente | Video in streaming, chiavi virtuali e accesso remoto | Configurazione fai-da-te

54,9999,99€-45%
Vedi l’offerta

È partita la Festa delle Offerte di Primavera, che continuerà fino a lunedì. Visita la vetrina dedicata e dai un’occhiata alle promozioni migliori disponibili. Qui ti indicheremo le occasioni più interessanti nelle categorie informatica, elettronica, gaming e per la casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Festa Offerte di Primavera: Shelly, sconti sui dispositivi smart home

Festa Offerte di Primavera: Shelly, sconti sui dispositivi smart home
Alexa, chiavi virtuali e accesso remoto con Echo Spot e Ring Intercom

Alexa, chiavi virtuali e accesso remoto con Echo Spot e Ring Intercom
Samsung: la serratura di casa si aprirà con lo smartphone

Samsung: la serratura di casa si aprirà con lo smartphone
ECOVACS DEEBOT T30C OMNI All-in-one: tu riposi, lui pulisce il pavimento

ECOVACS DEEBOT T30C OMNI All-in-one: tu riposi, lui pulisce il pavimento
Festa Offerte di Primavera: Shelly, sconti sui dispositivi smart home

Festa Offerte di Primavera: Shelly, sconti sui dispositivi smart home
Alexa, chiavi virtuali e accesso remoto con Echo Spot e Ring Intercom

Alexa, chiavi virtuali e accesso remoto con Echo Spot e Ring Intercom
Samsung: la serratura di casa si aprirà con lo smartphone

Samsung: la serratura di casa si aprirà con lo smartphone
ECOVACS DEEBOT T30C OMNI All-in-one: tu riposi, lui pulisce il pavimento

ECOVACS DEEBOT T30C OMNI All-in-one: tu riposi, lui pulisce il pavimento
Davide Tommasi
Pubblicato il
10 mar 2026
Link copiato negli appunti