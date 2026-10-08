Ring Smart Lock: serratura con ricarica manuale

Ring è il brand usato da Amazon per commercializzare videocamere di sicurezza e videocitofoni. L’azienda di Seattle ha deciso di entrare in un altro mercato, quello delle serrature. Ring Smart Lock, disponibile per l’acquisto dall’inizio del 2027 (solo negli Stati Uniti), ha una caratteristica molto interessante. Gli utenti possono entrare nella propria abitazione anche se la batteria è scarica. Sono state inoltre annunciate cinque nuove videocamere (vendute anche in Italia).

Ring Smart Lock con ricarica manuale

A differenza dei videocitofoni, le serrature smart non sono molto diffuse a causa di un “difetto”. Se manca la corrente o la batteria è scarica, la porta non si apre e l’utente rimane fuori casa. Amazon ha trovato la soluzione. Nella parte inferiore della Ring Smart Lock è presente una manopola. Girandola avanti e indietro per tre o quattro volte viene generata una tensione di circa 3 Volt, sufficiente per attivare la serratura.

È possibile quindi entrare in casa usando uno dei quattro metodi disponibili, ovvero il tastierino numerico touch retroilluminato o il lettore di impronte digitali sulla parte frontale, l’app Ring o Alexa tramite comandi vocali. La batteria integrata ha un’autonomia di un anno circa. L’app Ring mostrerà una notifica quando è necessario ricaricarla.

L’app permette anche di configurare gli orari e la modalità di accesso all’abitazione, funzionalità utile ad esempio per gli utenti che mettono a disposizione la casa tramite Airbnb. Ovviamente, Ring Smart Lock può essere abbinata agli altri dispositivi di Amazon, come videocitofoni, videocamere e smart speaker Echo. Il prezzo è 249 dollari.

Nuove videocamere di sicurezza

Insieme alla serratura smart sono state annunciate cinque nuove videocamere di sicurezza, quattro delle quali con risoluzione 4K. Outdoor Camera 4K Plus è una videocamera per esterni disponibile in diverse configurazioni di alimentazione (batteria, alimentazione di rete, solare e Power over Ethernet (PoE). Il prezzo è 149,99 euro.

Spotlight Camera 4K Plus è una videocamera per esterni con faretto integrato da 550 lumen. È disponibile con batteria, presa di corrente e solare. Il prezzo è 199,99 euro.

Floodlight Camera 4K Plus è una videocamera per esterni con due faretti. Supporta la registrazione 24/7 e il rilevamento intelligente. Il prezzo è 219,99 euro.

Indoor Camera 4K è una videocamera per interni con campo visivo di 115 gradi, Wi-Fi 6 e otturatore fisico per la privacy. Il prezzo è 99,99 euro.

La nuova Ring Pan-Tilt Indoor Cam 2K ha una risoluzione 2K, ma possiede una caratteristica molto utile. Grazie alla copertura panoramica a 360 gradi e all’inclinazione di 175 gradi può seguire il movimento del soggetto inquadrato. Il prezzo è 69,99 euro.