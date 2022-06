Ring Video Doorbell con Echo Show 5 lo paghi la metà con questo sconto

Se vuoi creare la tua Casa Intelligente con tecnologie di ultima generazione, non puoi non approfittare di questa convenientissima offerta di Amazon. Il bundle che include Ring Video Doorbell e Echo Show 5 lo paghi infatti soltanto 69,99€ invece di 144,98€. Merito di uno sconto eccezionale del 50% subito applicato sul prezzo di listino.

Se sei un abbonato ad Amazon Prime lo riceverai a casa tua direttamente domani, grazie alla spedizione ultrarapida riservata agli iscritti.

Ring Video Doorbell ed Echo Show 5: la tua casa diventa intelligente

Dal valore commerciale di 40 euro, Ring Video Doorbell è un videocitofono con alimentazione via cavo, video in HD a 1080p con comunicazione bidirezionale, rilevazione di movimento avanzata e connettività standard da 2.4GHz.

Se qualcuno suona alla porta o i sensori di movimento si attivano, ricevi una notifica immediata sul tuo smartphone o dispositivo Alexa. Dal design elegante e sottile, si tratta di un oggetto moderno che si abbina perfettamente allo stile di qualsiasi abitazione. E funziona anche di notte, grazie alla sua visione notturna in alta definizione.

Tutto questo puoi integrarlo quindi con Echo Show 5, l’assistente di casa con display e videocamera integrata che ti permette di tenere sott’occhio la tua giornata. Imposta sveglie e timer, controlla il calendario, guarda un notiziario o effettua una videochiamata mentre ti godi musica e serie TV in streaming usando solo la tua voce.

Abbinandolo ad altri dispositivi, come Ring Video Doorbell, puoi dunque rendere la tua casa più intelligente, come la possibilità di scoprire cosa succedere quando non ti trovi nella tua abitazione grazie alla telecamera integrata. La tua privacy sarà sempre garantita con la possibilità di disattivare microfoni e telecamera in qualsiasi momento.

Non farti sfuggire l’offerta. Il pacchetto che include un Ring Video Doorbell Wired e un Echo Show 5 può essere tuo a soli 69,99€, grazie allo sconto del 50% che sarà disponibile ancora per poche ore. Ti consigliamo di affrettarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.