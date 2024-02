Rinnovo RC Auto: risparmia con Prima (premio annuale a partire da 131€)

Di solito la primavera è la stagione in cui gli automobilisti italiani devono rinnovare l’assicurazione della propria vettura. Ora siamo a fine febbraio, ma sono già in tanti a cercare eventuali offerte, ricorrendo nella maggior parte dei casi ai classici preventivi online.

A questo proposito, segnaliamo l’ultima promozione di Prima Assicurazioni, la nota compagnia assicurativa online che negli ultimi anni si è guadagnata la fiducia di milioni di automobilisti in Italia e in Europa: con Prima è possibile ottenere stipulare una nuova RC Auto a partire da 131 euro al mese, ottenendo tutte le garanzie minime previste per legge.

Come calcolare un preventivo RC Auto con Prima Assicurazioni

Per calcolare un preventivo per rinnovare l’RC Auto del proprio veicolo con Prima Assicurazioni occorre collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale e premere sul bottone Calcola Preventivo, dopodiché inserisci il numero di targa e fai clic sul pulsante Preventivo.

Nella nuova pagina che si apre, accanto a Data di nascita proprietario inserisci il giorno, il mese e l’anno di nascita del proprietario. Fatto questo, premi sul tasto Procedi per andare avanti.

Il passaggio successivo prevede l’inserimento dei propri dati personali: professione, stato civile, anno di conseguimento della patente, residenza, indirizzo e-mail e numero di cellulare.

Nel box Consulta l’informativa Privacy, posizionato sotto il modulo Inserisci i tuoi dati, aggiungi un segno di spunta accanto alla voce Dichiaro di aver letto l’Informativa Privacy, dopodiché fai clic sul pulsante Mostrami il prezzo.

Il calcolo del preventivo per l’RC Auto della propria macchina è gratuito: conoscerai il prezzo riservato per te da Prima Assicurazioni in meno di un minuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.