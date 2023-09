Ripetitore AVM FRITZ! 3000: prezzo BOMBA su Amazon

Se hai mai sofferto per una connessione Wi-Fi debole o irregolare in casa tua, ora è il momento perfetto per risolvere questo problema. Amazon offre uno sconto incredibile del 39% sull’AVM FRITZ! 3000, il ripetitore Wi-Fi che cambierà la tua esperienza di connettività domestica. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 91,99 euro.

Ripetitore AVM FRITZ! 3000: questa occasione può finire da un momento all’altro

Uno dei punti di forza principali di questo ripetitore Wi-Fi è la sua eccezionale portata, che migliora la copertura Wi-Fi in ogni angolo della tua casa. Non importa quanti dispositivi siano collegati, il FRITZ! 3000 li accompagnerà con una connessione stabile e veloce. Inoltre, è compatibile con tutti i router WLAN più diffusi, il che significa che puoi integrarlo facilmente nella tua rete esistente.

La potenza di questo dispositivo risiede nelle tre unità radio che offrono una connessione Wi-Fi di alta qualità fino a 3.000 Mbit/s. Questo significa che puoi godere di streaming video 4K senza interruzioni, giochi online senza lag e molto altro ancora. Grazie alla compatibilità con la fibra di Tiscali ed altri operatori, sarai pronto per qualsiasi servizio Internet ad alta velocità.

Se hai dispositivi che richiedono una connessione cablata, il FRITZ! 3000 offre due porte LAN gigabit ultraveloci. Queste porte sono perfette per creare un ponte LAN o collegare dispositivi di rete che non necessitano di una connessione Wi-Fi. La versatilità di questo ripetitore è impressionante.

La confezione include l’AVM FRITZ!Repeater 3000, istruzioni in lingua italiana e un cavo di rete. La configurazione Wi-Fi è semplicissima, grazie al pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) che ti permette di connettere il tuo dispositivo in un attimo. Inoltre, la crittografia Wi-Fi di fabbrica garantisce una connessione sicura per te e la tua famiglia.

In conclusione, se stai cercando di migliorare la connessione Wi-Fi nella tua casa, non puoi lasciarti sfuggire questa offerta incredibile. L’AVM FRITZ! 3000 offre una copertura eccezionale, velocità impressionanti e una configurazione facile come premere un pulsante. Con uno sconto pazzesco del 39% su Amazon, questo è il momento perfetto per portare la tua connettività domestica al livello successivo. Non perdere questa occasione e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 91,99 euro. Affrettati, le scorte a diposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.