Ripetitore AVM FRITZ!Repeater 1200 a soli 66€ con le promozioni di Amazon

Amazon ha lanciato un’offerta imperdibile per tutti coloro che desiderano potenziare la copertura della propria rete Wi-Fi domestica. Il noto ripetitore AVM FRITZ!Repeater 1200, che di norma viene venduto a 95,99 euro, è ora disponibile a soli 66,99 euro, offrendo uno sconto significativo di ben 29 euro. Si tratta di un’opportunità da non perdere per chi è alla ricerca di una soluzione efficace e affidabile per estendere la portata della propria connessione Internet.

Ripetitore AVM FRITZ!Repeater 1200: cosa cercare di più?

Il FRITZ!Repeater 1200 è un dispositivo compatto ma potente, progettato per amplificare il segnale Wi-Fi all’interno della casa o dell’ufficio. Con il supporto per il Wi-Fi dual-band, questo ripetitore è in grado di operare su entrambe le frequenze 2.4 GHz e 5 GHz, garantendo così una connessione stabile e veloce, ideale per lo streaming di contenuti in alta definizione, il gaming online e il download di file di grandi dimensioni.

Un altro punto di forza del FRITZ!Repeater 1200 è la facilità d’uso. Grazie alla tecnologia Mesh, il dispositivo si integra perfettamente con i router FRITZ!Box, creando un’unica rete Wi-Fi uniforme che assicura un segnale potente in ogni angolo della casa. L’installazione è semplice e veloce: basta premere un pulsante per sincronizzare il ripetitore con il router esistente. Inoltre, il ripetitore è dotato di una porta LAN Gigabit, che permette di collegare dispositivi cablati come console di gioco, smart TV o PC.

Questa offerta è particolarmente interessante non solo per il prezzo competitivo, ma anche per le prestazioni elevate che il FRITZ!Repeater 1200 è in grado di offrire. Con una copertura fino a 150 metri quadrati e la possibilità di gestire numerosi dispositivi connessi simultaneamente, questo ripetitore rappresenta una soluzione ideale per chi vive in abitazioni di grandi dimensioni o per chi ha bisogno di estendere il segnale Wi-Fi a piani diversi. Il Wi-Fi 6 ultraveloce in tutta la rete domestica supporta canali da 160 MHz per un Wi-Fi veloce fino a 3.000 MBit/s (WLAN AX).

Considerando la qualità del prodotto e lo sconto applicato, questa promozione di Amazon è una vera e propria occasione per migliorare la propria rete domestica a un prezzo davvero conveniente.