Ripetitore mesh Netgear Orbi in offerta su Amazon

In molte occasioni vi abbiamo consigliato l’acquisto del kit Orbi di Netgear (in offerta su Amazon), ad oggi uno dei migliori (se non il migliore) per le reti mesh. Nel caso in cui abbiate ultimato l’acquisto, ma rimanga la necessità di estendere ulteriormente la copertura, Amazon offre oggi in offerta il Satellite Orbi RBK23.

Netgear Orbi ripetitore aggiuntivo: caratteristiche tecniche

Il kit di Netgear rappresenta in assoluto una delle migliori soluzioni per costruire la propria rete mesh, sia a casa che nella propria attività commerciale o ufficio. Questo grazie alla connessione tri-band che garantisce una banda dedicata alla comunicazione tra i vari dispositivi della rete. Il kit base riesce a coprire ben 375 m2. Tuttavia potrebbe essere necessario coprire un’area più vasta, in caso di locali molto ampi o abitazioni su più piani.

Una delle maggiori comodità delle reti mesh è la possibilità di aggiungere discrezionalmente il numero di satelliti fino a coprire l’intera area di interesse. Il satellite di Orbi copre 100 ulteriori metri quadri, e naturalmente potremo aggiungere tutti quelli di cui abbiamo bisogno. Le luci LED ci guideranno durante la configurazione che avviene in modo semplice e veloce, direttamente dall’applicazione in pochi passaggi. In caso di acquisto multiplo basterà una singola configurazione per associarli tutti alla rete primaria.

Oggi Amazon propone il singolo satellite aggiuntivo con uno sconto del 15%, a 118,99 euro invece di 139,99 euro.