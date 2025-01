Ripetitore Mesh WiFi 6 TP-Link in MEGA SCONTO su Amazon (-54%)

TP-Link RE500X è un ripetitore e amplificatore di rete WiFi 6 Mesh ideale per migliorare la copertura del wireless in tutta la casa o in un ufficio. Oggi su Amazon puoi acquistarlo con un eccezionale sconto a tempo che ti permette di pagarlo solo 36,99 euro invece di 79,99. La consegna è veloce grazie alla spedizione Prime.

TP-Link RE500X: come funziona l’amplificatore e ripetitore WiFi 6

Questo ripetitore Mesh WiFi 6 è la classica soluzione per portare la connessione internet ovunque in casa o ufficio, specie se ti trovi in un grande ambiente. Il fatto che sia WiFi 6 assicura velocità superiori, ideali per ogni genere di attività.

Sfruttando la funzione OneMesh potrai collegarlo ad un router compatibile allo scopo di creare una rete Mesh unificata: in parole povere ti potrai muovere per casa senza mai perdere il segnale o dover riconnettere i dispositivi.

Il posizionamento è semplicissimo: merito dell’indicatore luminoso intelligente che ti aiuta a trovare il punto ideale per massimizzare la copertura. Se preferisci puoi anche sfruttare la modalità Access Point per creare un hotspot in pochi semplici passaggi.

Infine, dall’app TP-Link Tether per smartphone potrai gestire il tutto in comodità, anche se sei fuori casa: controlli le connessioni, imposti le preferenze e monitori le prestazioni. Tutto in tempo reale. TP-Link RE500X è quello che ti serve per eliminare le zone morte del WiFi o migliorare in generale la stabilità della rete: puoi acquistalo a soli 36,99 euro.