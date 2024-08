Ripetitore Wi-Fi AVM FRITZ!Repeater 3000: PREZZONE incredibile su Amazon

Se hai mai avuto la frustrazione di dover spostare il tuo laptop da un angolo all’altro della casa solo per cercare quella sacrosanta tacca di Wi-Fi, allora questa offerta Amazon potrebbe essere la risposta ai tuoi sogni tecnologici. Il ripetitore AVM FRITZ!Repeater 3000, il campione indiscusso della copertura Wi-Fi, è in offerta a soli 139 euro, rispetto al prezzo originale di 189,99 euro. È un’occasione che, come il segnale Wi-Fi, non dovrebbe sfuggirti!

AVM FRITZ!Repeater 3000: il supereroe del Wi-Fi

Immagina il FRITZ!Repeater 3000 come il supereroe che la tua connessione internet stava aspettando. Dove il tuo router getta la spugna, il FRITZ!Repeater 3000 interviene con la potenza di ben tre bande, assicurando che ogni angolo della tua casa, dal sottotetto alla cantina, abbia una connessione degna di Netflix in FullHD (o di quell’incontro di lavoro su Zoom che altrimenti ti lascerebbe sospeso tra “posso sentire” e “sei bloccato?”). Tre unità radio con un totale di otto antenne: 2 a 5 GHz (4x42x2) e 1 a 2,4 GHz (2×2). Velocità di trasferimento fino a 4.200 MBits nella rete Wi-Fi: 2.400 e 1.200 MBits a 5 GHz e 600 MBits a 2,4 GHz (ampiezza di banda del canale: 80 MHz, supporta anche 160 MHz a 5 GHz).

Diciamocelo, la tecnologia delle tre bande è come un buffet di connessione Wi-Fi. Il FRITZ!Repeater 3000 distribuisce il traffico internet in modo che nessuno resti a secco: una banda per il router, una per i dispositivi, e l’ultima per quei momenti in cui tutti in casa decidono di fare streaming contemporaneamente. È come avere tre corsie di autostrada Wi-Fi dedicate a te.

Non serve essere un mago della tecnologia per far funzionare questo dispositivo. Basta una presa di corrente e, voilà, sei pronto a vivere la tua migliore vita connessa. Il FRITZ!Repeater 3000 si integra con il tuo sistema Wi-Fi esistente come se fosse sempre stato lì, solo che ora la connessione è più veloce e potente.

Quindi, se vuoi dire addio alle frustrazioni da segnale debole e goderti il Wi-Fi in ogni angolo della tua casa, approfitta di questa offerta su Amazon. Il FRITZ!Repeater 3000 a soli 139 euro è un affare che, come il Wi-Fi, ti raggiunge ovunque (ma questa volta senza intoppi). Fai un regalo a te stesso e alla tua connessione internet: il tuo streaming, il tuo lavoro da casa e persino il tuo gaming te ne saranno grati!