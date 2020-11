Ripetitore Wi-Fi compatibile con Fibra in offerta

Se le zone d’ombra nella connessione Wi-Fi sono un problema, il Black Friday di Amazon offre un’ottima soluzione in offerta. Si tratta del ripetitore Aigital, un dispositivo compatto compatibile con le connessioni in Fibra in grado di estendere la copertura del segnale.

Ripetitore di segnale Aigital: caratteristiche tecniche

L’extender di Aigital è un piccolo strumento molto semplice da utilizzare. È sufficiente inserirlo in una presa elettrica e collegarlo al modem primario per aumentare l’area coperta dalla connessione Wi-Fi. Il dispositivo dispone di due diverse modalità. La prima come detto è quella di ripetitore: attraverso il tasto WPS, questo si connetterà alla rete senza fili ed il segnale verrà esteso. In questo caso il nome e la password della rete rimarranno invariati.

In alternativa è possibile collegare il repeater direttamente attraverso un cavo LAN al modem primario. Grazie alla presenza di due porte, è possibile utilizzare l’apparecchio anche come router, ed ottenere una connessione cablata per una maggiore stabilità e velocità di trasferimento. Grazie a ben 4 antenne esterne comunque, anche nel caso della modalità Wi-Fi la stabilità è garantita con una velocità in grado di raggiungere i 1200Mbps.

Grazie ad un’offerta a tempo, potremo acquistare il ripetitore su Amazon a soli 31,75 euro nella sua variante nera, ed a pochi centesimi in più quella bianca, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.