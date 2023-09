Ripetitore WiFi TP-Link: potente e intuitivo, oggi a soli 15€

Se hai problemi di segnale perché il tuo router non riesce a raggiungere tutte le stanze della casa con una qualità eccellente, esiste una soluzione oggi molto economica per risolverli. Si trova su Amazon e per i clienti Prime è anche con consegna gratuita. Stiamo parlando del Ripetitore WiFi TP-Link TL-WA850RE tuo a soli 15,90 euro, invece di 19,90 euro. Un prezzo decisamente conveniente per un prodotto che è in grado di “fare miracoli”.

Semplice da configurare, lo si collega direttamente alla presa di corrente e in pochi minuti è in grado di portare la connessione dati di casa in tutte le stanze. Posizionarlo è facilissimo. Ti basterà seguire le indicazioni del LED per trovare il punto migliore dove installare l’Extender. Inoltre, per un’installazione ancora più veloce premi il tasto WPS del router ed entro due minuti premi il tasto WPS dell’Extender. Il gioco è fatto.

Ripetitore WiFi TP-Link: una vera e propria eccellenza

Il vantaggio di acquistare il Ripetitore WiFi TP-Link TL-WA850RE è che non solo estende il segnale WiFi del router, ma crea anche una Porta LAN Fast Ethernet oltre che un Access Point WiFi lontano dal router. In pratica puoi collegare il tuo PC tramite LAN senza problemi per ottenere maggiore stabilità e velocità. Dotato anche di Modalità Notte, grazie all’app multidispositivo puoi spegnere i suoi LED quando arriva sera.

Dotato anche di Modalità Notte, grazie all'app multidispositivo puoi spegnere i suoi LED quando arriva sera.

