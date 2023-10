Ripetitore WiFi TP-Link: ultime scorte a disposizione (-20%)

Stai cercando di migliorare la tua esperienza di streaming video e gaming online? Il ripetitore WiFi TP-Link TL-WA850RE è la soluzione perfetta e ora è disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 20%. Con una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps e una frequenza di 2.4 GHz, questo dispositivo ti offre una connessione internet stabile e veloce in tutta la casa. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 15,99 euro.

Ripetitore WiFi TP-Link: non perdere questa occasione

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo ripetitore WiFi è la sua facilità d’uso. L’installazione è un gioco da ragazzi: basta collegarlo a una presa elettrica e premere il tasto WPS sull’access point/router sorgente, seguito dalla pressione del tasto Range Extender sul TL-WA850RE. In pochi istanti, il tuo segnale WiFi sarà esteso, coprendo anche le zone della casa in cui la connessione era precedentemente debole.

Inoltre, il ripetitore WiFi TP-Link TL-WA850RE dispone di una porta LAN che ti consente di collegare dispositivi Ethernet come SmartTV e Decoder, trasformando il ripetitore in un adattatore versatile. Questa funzionalità rende il dispositivo estremamente pratico e adatto per l’uso con una varietà di apparecchiature.

Grazie al LED indicatore presente sul ripetitore, puoi facilmente determinare il miglior posizionamento del dispositivo nella tua casa. Il segnale proveniente dall’access point/router sorgente viene visualizzato chiaramente, aiutandoti a trovare il punto ottimale per una connessione stabile e veloce.

Una delle caratteristiche più comode del ripetitore WiFi TP-Link è la gestione dei profili. Questo significa che il dispositivo può memorizzare le reti wireless a cui è stato precedentemente associato. Quando cambi posizione o hai bisogno di spostare il ripetitore in un’altra stanza, non devi preoccuparti di riconfigurarlo ogni volta. Basta premere il tasto Pair e il tuo dispositivo sarà nuovamente connesso alla rete senza alcun problema.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua connessione internet con il ripetitore WiFi TP-Link TL-WA850RE. Approfitta dello sconto del 20% su Amazon e goditi una connessione veloce e affidabile in tutta la tua casa. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 15,99 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano del tutto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.