Non sempre la copertura dei network wireless è tale da poter arrivare in modo ottimale a tutti i punti della casa o dell’ufficio: in caso di difficoltà un ripetitore WiFi può rivelarsi la soluzione migliore in quanto piuttosto economico ed efficace per risolvere il problema. Oggi proponiamo qui il modello del marchio Aigital proposto su Amazon in offerta lampo con il 15% di sconto sul prezzo di listino.

I ripetitori WiFi di Aigital e TP-Link in offerta

A livello di prestazioni arriva a una velocità di 300 Mbps nel trasferimento dati. Può contare su due antenne integrate e di uno slot Ethernet per la connessione cablata dei dispositivi. Garantita la piena compatibilità sia per le reti in fibra sia per quelle di tipo ADSL. Bene precisare che si tratta di un’unità di tipo single band che lavora sui 2,4 GHz. Molto semplice l’installazione grazie al pulsante WPS per l’autenticazione diretta con il router.

Tutto questo oggi è offerto al prezzo di soli 16,99 euro invece di 19,99 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo proposta da Amazon il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo in quanto disponibile solo per alcune ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.

Chi cerca invece un ripetitore WiFi della categoria dual band può approfittare dello sconto sul modello TP-Link RE190 (visibile nell’immagine qui sopra), anch’esso proposto oggi con il 15% di sconto al prezzo di 22,09 euro invece di 25,99 euro. In questo caso si arriva a 300 Mbps si 2,4 GHz e a 433 Mbps sui 5 GHz.