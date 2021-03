Samsung: Chiavetta USB-C da 256GB in offerta al 26% di sconto

Samsung Duo Plus è una chiavetta USB-C 3.1, oggi è in offerta su Amazon a 58,99€ nel taglio da 256GB. Si tratta della versione più capiente e viene scontata del 26%, per un risparmio di circa 21 euro.

La chiavetta USB-C Duo Plus di Samsung garantisce ottime velocità, raggiungendo ben 400 MB/s in lettura. Il design del dispositivo è suddiviso in 3 parti, la zona centrale rappresenta la memoria vera e propria dotata di connettore Type-C 3.1, a sinistra troviamo un coperchio che protegge la USB, mentre la sezione destra ospita un adattatore da USB-C a USB-A per avere sempre con sé uno standard di connessione maggiormente diffuso.

L’unita flash si connette a tutti i dispositivi dotati di ingresso USB, compresi smartphone e tablet dai quali è possibile trasferire i file per spostarli sul PC o archiviarli al’interno dei 256GB disponibili. Il produttore assicura la resistenza della chiavetta ad acqua, campi magnetici, urti e alte temperature, tenendo al sicuro i dati archiviati e prevenendone la perdita.

Oggi la chiavetta USB-C Samsung Duo Plus da 256GB è in offerta su Amazon a 58,99€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo solito. Non manca la spedizione espressa riservata ai clienti Prime, con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

