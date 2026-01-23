 Riprendi il controllo dei tuoi dati: con Incogni dici addio alle truffe
Riprendi il controllo dei tuoi dati: con Incogni dici addio alle truffe

Il servizio fornito da Incogni è pensato per rimuovere le tue informazioni personali dal web e ridurre così telefonate spam e truffe.
Riprendi il controllo dei tuoi dati: con Incogni dici addio alle truffe
Il servizio fornito da Incogni è pensato per rimuovere le tue informazioni personali dal web e ridurre così telefonate spam e truffe.

E-mail di phishing, chiamate truffa, dati personali che circolano senza controllo. Chi vuole tagliare di netto tutti questi disagi e seccature, può rivolgersi a Incogni: un servizio che agisce direttamente alla fonte, rimuovendo le informazioni personali conservate da data broker e siti web a rischio. Limitando, di conseguenza, il pericolo di frodi, furti d’identità e truffe online. Abbonandoti al piano annuale, risparmi fino al 50%: ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Attiva ora il servizio e rimuovi i tuoi dati

Cos’è Incogni e come funziona davvero

Incogni è un servizio di rimozione automatizzata dei dati personali dal web. Il suo obiettivo è impedire che le tue informazioni più sensibili vengano archiviate, vendute e fatte circolare da aziende specializzate nella raccolta dei dati. Scegliendo il piano Unlimited, potrai agire anche su siti web individuati da te: basta inviare il link e il team di Incogni si occupa di tutto, senza limiti e senza moduli aggiuntivi.

I benefici, in termini di sicurezza, sono concreti. Questo perché rimuovendo i dati personali dai circuiti più esposti, si riduce di conseguenza il rischio di truffe e minacce online, come phishing e telefonate spam. Al tempo stesso, aiuta a prevenire frodi e furti d’identità, perché togli di fatto ai criminali le informazioni necessarie per colpire.

Incogni propone diversi piani: optando per la soluzione annuale, puoi risparmiare fino al 50%. Il piano Standard, a 5,99 euro al mese, ti allontana dai siti web dei data broker; il piano Unlimited, a 11,99 euro al mese, permette di rimuovere i tuoi dati da qualsiasi portale e ovunque siano esposti. È anche possibile estendere le funzionalità di Incogni al resto della famiglia, con il piano Family a 12,99 euro al mese e Family Unlimited a 19,99 euro al mese.

Con Incogni puoi dire addio alle chiamate spam

Ogni abbonamento include servizi di rimozione dati automatizzati, che bloccano l’archiviazione e la rivendita dei tuoi dati personali. In più, è garantito il supporto con assistenza 24/7 tramite live chat. Con i report mensili, infine, sai sempre a che punto sono le richieste di rimozione avanzate da Incogni. Tu non dovrai fare proprio nulla: ci pensa Incogni ad agire.

Se non dovessi trovarti bene, puoi sempre usufruire della garanzia di rimborso di 30 giorni. Se tieni alla tua privacy e vuoi limitare i tentativi di truffe, questa è l’occasione giusta: scegli Incogni e risparmia fino al 50% abbonandoti online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 gen 2026

1Password: protezione contro il phishing

1Password: protezione contro il phishing
Hai il 74% di sconto sull'abbonamento Plus di NordVPN

Hai il 74% di sconto sull'abbonamento Plus di NordVPN
ECM sui PC dei magistrati 'senza dare troppe informazioni'

ECM sui PC dei magistrati 'senza dare troppe informazioni'
VPN senza limiti a meno di 2 euro al mese: ecco la promo di Surfshark

VPN senza limiti a meno di 2 euro al mese: ecco la promo di Surfshark
