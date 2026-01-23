Riprendi il controllo dei tuoi dati: con Incogni dici addio alle truffe

E-mail di phishing, chiamate truffa, dati personali che circolano senza controllo. Chi vuole tagliare di netto tutti questi disagi e seccature, può rivolgersi a Incogni: un servizio che agisce direttamente alla fonte, rimuovendo le informazioni personali conservate da data broker e siti web a rischio. Limitando, di conseguenza, il pericolo di frodi, furti d’identità e truffe online. Abbonandoti al piano annuale, risparmi fino al 50%: ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Cos’è Incogni e come funziona davvero

Incogni è un servizio di rimozione automatizzata dei dati personali dal web. Il suo obiettivo è impedire che le tue informazioni più sensibili vengano archiviate, vendute e fatte circolare da aziende specializzate nella raccolta dei dati. Scegliendo il piano Unlimited, potrai agire anche su siti web individuati da te: basta inviare il link e il team di Incogni si occupa di tutto, senza limiti e senza moduli aggiuntivi.

I benefici, in termini di sicurezza, sono concreti. Questo perché rimuovendo i dati personali dai circuiti più esposti, si riduce di conseguenza il rischio di truffe e minacce online, come phishing e telefonate spam. Al tempo stesso, aiuta a prevenire frodi e furti d’identità, perché togli di fatto ai criminali le informazioni necessarie per colpire.

Incogni propone diversi piani: optando per la soluzione annuale, puoi risparmiare fino al 50%. Il piano Standard, a 5,99 euro al mese, ti allontana dai siti web dei data broker; il piano Unlimited, a 11,99 euro al mese, permette di rimuovere i tuoi dati da qualsiasi portale e ovunque siano esposti. È anche possibile estendere le funzionalità di Incogni al resto della famiglia, con il piano Family a 12,99 euro al mese e Family Unlimited a 19,99 euro al mese.

Ogni abbonamento include servizi di rimozione dati automatizzati, che bloccano l’archiviazione e la rivendita dei tuoi dati personali. In più, è garantito il supporto con assistenza 24/7 tramite live chat. Con i report mensili, infine, sai sempre a che punto sono le richieste di rimozione avanzate da Incogni. Tu non dovrai fare proprio nulla: ci pensa Incogni ad agire.

Se non dovessi trovarti bene, puoi sempre usufruire della garanzia di rimborso di 30 giorni. Se tieni alla tua privacy e vuoi limitare i tentativi di truffe, questa è l’occasione giusta: scegli Incogni e risparmia fino al 50% abbonandoti online.