Riprendi il controllo dei tuoi dati personali con Incogni

Nel 2025 la quantità di informazioni personali esposte online è aumentata in modo significativo, alimentata da data broker, piattaforme pubbliche e siti che raccolgono e rivendono dati sensibili. Incogni nasce per ridurre questo rischio attraverso un servizio automatizzato di rimozione delle informazioni personali da Internet. Basta registrarsi, autorizzare la piattaforma ad agire per proprio conto e lasciare che un sistema centralizzato invii richieste di cancellazione ai siti interessati.

Oltre 2.420 siti coperti e rimozioni ricorrenti

La forza di Incogni risiede nell’ampiezza della sua copertura: 420 data broker vengono gestiti automaticamente, mentre l’opzione Unlimited consente di estendere le richieste a oltre 2.000 siti aggiuntivi, inclusi portali meno noti o difficili da individuare manualmente. La piattaforma raggiunge più di 245 milioni di richieste di rimozione completate, un dato verificato indipendentemente da Deloitte. Le rimozioni avvengono in modo ricorrente, prevenendo la ricomparsa delle informazioni dopo eventuali aggiornamenti o data breach.

Prevenire truffe, phishing e furti d’identità

Eliminare informazioni personali da Google, siti pubblici e database privati riduce drasticamente la possibilità di essere colpiti da truffe telefoniche, phishing e furti d’identità. Incogni permette di rimuovere email, indirizzi, numeri di telefono e altri dati utilizzati da criminali informatici, aziende poco trasparenti o servizi che tracciano il comportamento degli utenti. La piattaforma offre report mensili, rendendo possibile monitorare lo stato delle richieste e l’impatto della propria strategia di privacy.

Piani per privati e famiglie, con garanzia 30 giorni

La proposta di Incogni si articola in quattro piani annuali:

Standard (71,88 €/anno) – rimozioni automatizzate su 420 data broker.

Unlimited (143,88 €/anno) – include 2.000 siti aggiuntivi e richieste personalizzate illimitate.

Family (155,88 €/anno) – estende la protezione fino a 5 membri.

Family Unlimited (239,88 €/anno) – combinazione completa di protezione familiare e rimozioni illimitate.

Tutti i piani prevedono rimborso entro 30 giorni, supporto 24/7 e gestione minima da parte dell’utente. Una volta attivato il servizio, Incogni opera in autonomia, richiedendo solo l’autorizzazione iniziale. Per conoscere l’offerta completa di Incogni clicca qui.