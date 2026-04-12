Rischio chiusura per Hormuz: come evitare un aumento dei prezzi di luce e gas

Le ultime news sulla guerra in Iran non sono positive: al momento, infatti, non c’è un accordo di pace e il rischio che lo stretto di Hormuz venga chiuso al traffico navale per un lungo periodo cresce di ora in ora.

In uno scenario di questo tipo, i prezzi di luce e gas all’ingrosso potrebbero aumentare ancora: per gli utenti, quindi, diventa fondamentale bloccare il prezzo di luce e gas per un lungo periodo, in modo da proteggersi dal rischio di rincari.

La soluzione giusta arriva da Octopus Energy che blocca il prezzo dell’energia fino a 0,132 €/kWh per la luce e 0,54 €/Smc per il gas. I prezzi in questione saranno fissi per 12 mesi. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto.

Cosa sta succedendo

Dallo stretto di Hormuz passa una fetta considerevole del petrolio e di altri idrocarburi che vengono distribuiti in tutto il mondo. La chiusura totale del traffico navale, minacciata da Trump proprio in queste ore, dopo che l’Iran aveva già bloccato il traffico alle navi di Paesi ostili, rappresenta un fattore che potrebbe causare un peggioramento della crisi energetica.

Per effetto di questa chiusura, infatti, i prezzi all’ingrosso di luce e gas potrebbero aumentare in tutta Europa. In Italia, in particolare, l’aumento potrebbe essere particolarmente significativo considerando il peso rilevante che ha il gas nella produzione di energia elettrica.

La situazione andrà monitorata con attenzione. Nel frattempo, però, per proteggersi dal rischio rincari è necessario bloccare il prezzo di luce e gas. Per farlo è possibile puntare su Octopus Energy e scegliere l’offerta Octopus Fissa 12M che blocca il costo dell’energia per 12 mesi con le seguenti condizioni di fornitura:

0,132 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

con un costo di commercializzazione di 0,54 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.