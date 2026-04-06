Rischio detriti spaziali: SpaceX accusa Amazon

SpaceX ha inviato una lettera alla FCC (Federal Communications Commision) degli Stati Uniti per segnalare il mancato rispetto della licenza da parte di Amazon. L’azienda di Seattle ha rilasciato i satelliti della costellazione Leo ad un’altitudine superiore a quella comunicata. Ciò potrebbe causare la collisione con i satelliti Starlink e creare detriti spaziali.

Accuse reciproche tra i due concorrenti

SpaceX afferma che Amazon ha violato il suo piano di mitigazione sui detriti orbitali approvato dalla FCC, in quanto rilascia i satelliti Leo ad un’altitudine tra 50 e 90 Km superiore, senza informare gli altri operatori e condividere le informazioni. In effetti, l’azienda di Seattle aveva comunicato nel 2021 che avrebbe rilasciato i satelliti ad un’altitudine di circa 400 Km prima di portarli ad un’altitudine tra 590 e 630 Km.

L’azienda di Elon Musk scrive che il rilascio è avvenuto otto volte ad un’altitudine superiore a 450 Km, senza modificare il piano di mitigazione originario e ottenere l’approvazione dalla FCC. Ciò ha incrementato il rischio di collisioni con dozzine di veicoli spaziali. In seguito al lancio del 12 febbraio con il razzo Ariane 6 di Arianespace, SpaceX ha dovuto effettuare 30 manovre per evitare le collisioni.

Come riportato da Amazon, il rilascio di 29 satelliti dopo il lancio del 4 aprile è avvenuto ad un’altitudine di 465 Km, confermando indirettamente le accuse di SpaceX.

Amazon ha risposto evidenziando che SpaceX ha rilasciato i satelliti Leo ad un’altitudine di 465 Km nelle tre missioni effettuate tra luglio e ottobre 2025, ma in quelle occasioni non ha detto nulla. L’azienda di Seattle ha inoltre ricordato che SpaceX ha ridotto l’altitudine di circa 4.400 satelliti fino a 475 Km, proprio nel range usato per il rilascio dei satelliti Leo.

Cambiare l’altitudine per i prossimi lanci richiede diversi mesi di analisi. Amazon ha comunque garantito una riduzione dell’altitudine a partire dalla quarta missione con Arianespace (la seconda è prevista il 28 aprile). Al momento, gli unici detriti sono stati creati proprio da SpaceX con l’esplosione di due satelliti a dicembre 2025 e fine marzo.