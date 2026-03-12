Risparmia 100€ acquistando la Haier TV QLED 4K UHD 50" su Amazon alle Offerte di Primavera

Crea il tuo piccolo grande spazio di intrattenimento spendendo poco grazie a una delle migliori Offerte di Primavera Prime su Amazon. Protagonista, la Haier TV QLED 4K UHD 50″ in offerta speciale con un risparmio di ben 100 euro dal prezzo consigliato. Aggiungila al carrello con soli 249 euro! Si tratta di un’ottima promozione, da prendere al volo prima che finisca.

Addirittura, potrai anche decidere di pagare in 5 comode rate mensili a tasso zero da soli 49,80 euro semplicemente con click. La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Prime che possono accedere in esclusiva a questo prezzo incredibilmente vantaggioso e a tutte le altre Offerte di Primavera su Amazon. Insomma, un mondo di occasioni ti sta aspettando, proprio come questa smart tv.

Dotata di Google TV, questa televisione ti permette di accedere a tutte le tue piattaforme di streaming preferite da un unico posto con la comodità e la versatilità del sistema operativo Android. Inoltre, è anche compatibile con il nuovo sistema di trasmissione dei canali DVB-T2, per ricevere tutte le emittenti senza alcun problema. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.1 potrai connettere tutti i dispositivi che vuoi come gamepad, casse audio e molto altro.

La qualità delle immagini è incredibilmente alta, con dettagli e contrasti incredibili. E quando giochi puoi attivare la Gaming Mode per assicurarti fino a 120 Hz di refresh rate. Insomma, la Haier TV QLED 4K UHD 50″ a soli 249 euro è da acquistare subito!