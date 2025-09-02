 Risparmia 15 euro sul preordine di FC 26 con questo codice promo
Il compleanno è di Amazon, ma il regalo è per te: con questo codice sconto tagli il prezzo di FC 26, durante la fase di preordine.
Il compleanno è di Amazon, ma il regalo è per te: con questo codice sconto tagli il prezzo di FC 26, durante la fase di preordine.

È il più classico degli assist a porta vuota: la versione PS5 di FC 26 è in sconto su Amazon durante il preordine (uscirà il 26 settembre). Tutto ciò che devi fare per approfittarne e per risparmiare 15 euro è digitare il codice IT15Y in “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, durante il check out. Non serve altro: riceverai il titolo nella sua edizione su disco al day one, senza spese aggiuntive per la spedizione.

Preordina FC 26 (PS5) al prezzo minimo

FC 26 in preordine con lo sconto: l’occasione

Sviluppata da EA SPORTS, è la simulazione calcistica che porta sullo schermo i migliori atleti e le competizioni più importanti al mondo del calcio: oltre 20.000 calciatori, più di 750 squadre di club e nazionali, oltre 120 stadi e più di 35 campionati ufficiali. Lo stile è stato migliorato con la nuova nuova modalità Gameplay realistico che offre un’esperienza più autentica nella Carriera, mentre quella Gameplay competitivo è pensata per le sfide di Ultimate Team e dei Club. Si tratta della Standard Edition con alcuni bonus preorder dedicati. Scopri di più nella scheda del gioco sull’e-commerce.

FC 26 Standard Edition: i bonus del preordine

Come anticipato, grazie al codice IT15Y da inserire durante il check out puoi ottenere uno sconto di 15 euro ed effettuare il preordine di FC 26 per PS5 al prezzo finale di 64,99 euro (invece di 79,99 euro come da listino). Si tratta della copia su disco, che riceverai direttamente a casa tua al day one del 26 settembre con la consegna gratis.

EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS5 | Videogiochi | Italiano

Preordina FC 26 (PS5) al prezzo minimo

Festeggiare i 15 anni di Amazon.it significa approfittare di un evento ricco di offerte. Scopri tutto nella pagina apposita, dove ti aspetta una selezione delle occasioni più convenienti. I ribassi riguardano le categorie elettronica, casa, informatica e gaming come in questo caso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 set 2025

Davide Tommasi
2 set 2025
