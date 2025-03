Risparmia 150€ sul visore PS VR2: il nuovo prezzo è su Amazon

È finalmente disponibile su Amazon il PS VR2 con il suo nuovo prezzo. Il visore per la realtà virtuale ha infatti subito un taglio di ben 150 euro rispetto al listino ufficiale precedente. È l’occasione perfetta per mettere alla prova questa forma di intrattenimento, molto più coinvolgente rispetto a quella offerta dalle esperienze di gaming tradizionali. Vivi l’avventura in prima persona con e Alien: Rogue Incursion, Skydance’s Behemoth, Metro Awakening VR e altre prossime uscite come Aces of Thunder, Dreams of Another, Hitman World of Assassination e The Midnight Walk.

Su Amazon è arrivato il visore PS VR2 a -150 euro

Assicura un’esperienza totalmente immersiva con i giochi compatibili, grazie ai display OLED integrati posizionati davanti agli occhi, ognuno dei quali con risoluzione 2000×2040 e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Oltre al supporto nativo per la PlayStation 5, di recente Sony ha introdotto anche quello per PC, espandendo così in modo in modo significativo il parco titoli con cui divertirsi. Scopri di più nella pagina dedicata, dove trovi anche tutte le informazioni a proposito delle specifiche tecniche e delle caratteristiche in dotazione.

L’immagine qui sopra mostra il contenuto della confezione con i due controller PS VR2 Sense da impugnare durante le sessioni di gameplay, i laccetti per tenerli al sicuro, un cavo, gli auricolari e il manuale di istruzioni. Approfitta del taglio di 150 euro rispetto al listino precedente e acquista il visore PS VR2 per la realtà virtuale al nuovo prezzo di 449 euro.

Puoi contare sull’affidabilità di Amazon, che si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione attraverso la sua rete logistica. Se lo ordini subito potrai iniziare a divertirti con la realtà virtuale già entro domani: è prevista la consegna gratuita in meno di 24 ore.