Risparmia 191€ col COUPON sul Frigorifero 4 Porte di Hisense su Amazon

Se stai cercando un frigorifero bello capiente per la tua cucina con uno sconto vantaggioso, è il tuo giorno fortunato.

Frigorifero Hisense: capienza di 432 L e molto altro

Il frigorifero Hisense è un elettrodomestico dalle dimensioni davvero generose, con una capacità di 454 litri, che offre una serie di tecnologie innovative per mantenere i tuoi cibi freschi. La tecnologia Total No Frost evita la formazione di ghiaccio e di brina, che possono danneggiare i cibi e rendere difficile la pulizia del frigorifero in modo da mantenere i tuoi cibi freschi a lungo e mantenendo il frigorifero pulito.

La tecnologia Metal Cooling garantisce una distribuzione uniforme dell’aria fredda in tutto il frigorifero, grazie alla presenza di una parete posteriore in metallo. In questo modo, tutti i tuoi cibi saranno conservati alla temperatura ideale senza che ci sia bisogno di spostarli in un determinato scompartimento. La funzione My Fresh Choice ti permette di impostare la temperatura del congelatore da -18° a -5° in modo da creare un ambiente ottimale per congelare e scongelare i cibi delicati, come carne o pesce, senza alterarne le proprietà nutritive.

La tecnologia Dual Tech Cooling prevede due circuiti di raffreddamento dell’aria indipendenti, uno per il frigorifero e uno per il congelatore. In questo modo, ogni scomparto mantiene il proprio livello ottimale di temperatura e umidità, evitando il trasferimento degli odori e l’inaridimento dei cibi freschi.

Per quanto riguarda le misure, il frigorifero vanta delle misure di 79.4 x 70 x 181 cm!

Fai tuo il frigorifero Hisense

