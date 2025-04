Risparmia 20 euro sul bundle con due Apple AirTag: l'offerta

Amazon sta proponendo una super offerta: è quella che taglia il prezzo del bundle con due Apple AirTag. Puoi approfittarne per risparmiare 20 euro. No sappiamo fino a quando rimarrà disponibile, ma considerando quanto è conveniente non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba. Il localizzatore è l’ideale per evitare di perdere i propri oggetti preziosi (portachiavi, zaino, valigia, borsa) oppure per ritrovarli facilmente in caso di smarrimento.

Apple AirTag: l’offerta di Amazon sul bundle

Estremamente semplice da utilizzare, si integra alla perfezione nell’ecosistema della mela morsicata, supportando la funzionalità Dov’è degli iPhone. Ha in dotazione il chip U1 progettato internamente dal gruppo di Cupertino per questo scopo e sfrutta la tecnologia Ultra Wideband. Non mancano nemmeno protezioni per la privacy e la batteria è sostituibile, a differenza di tante alternative usa-e-getta proposte dalla concorrenza. C’è anche un altoparlante integrato da far suonare all’occorrenza, così da individuarne immediatamente la posizione. Dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione per conoscere tutti gli altri dettagli.

Il tuo AirTag invia un segnale Bluetooth sicuro che può essere rilevato dai dispositivi della rete Dov’è più vicini. Questi dispositivi inviano la posizione dell’AirTag ad iCloud: quando apri l’app Dov’è, lo vedrai sulla mappa. Tutta l’operazione avviene in forma anonima e criptata, per tutelare la tua privacy. Ed è anche superefficiente, quindi non devi temere che si consumi la batteria o finiscano i dati.

L’offerta di oggi propone il bundle con due Apple AirTag con uno sconto di 20 euro rispetto al listino ufficiale, al prezzo di 58 euro (invece di 78 euro). Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva: se sei interessato ad approfittarne, ti consigliamo di farlo subito.

Ordinalo adesso per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis. È venduto e spedito direttamente da Amazon, attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari. Il voto medio assegnato dalle oltre 35.800 recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,7/5.