Risparmia 212€ su Google Pixel Watch 2 nel Cyber Monday

Lo sconto del 53% disponibile in questo Cyber Mondai porta Google Pixel Watch 2 al suo prezzo minimo storico. Grazie all’offerta in corso, nella giornata che conclude la lunga Settimana del Black Friday, lo puoi mettere al polso (o regalare per Natale) con meno della metà rispetto alla spesa del listino ufficiale. Lo smartwatch è basato sul sistema operativo Wear OS e integra funzionalità avanzate sia per il monitoraggio della salute che per l’attività fisica.

Sconto 53% sul Google Pixel Watch 2

Il soli 31 grammi di peso racchiude un display AMOLED a colori e il processore Qualcomm 5100, senza dimenticare i moduli per la connettività Wi-Fi e Bluetooth. Integra sensori per rilevare con precisione i parametri biometrici e impiega gli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da Fitbit (leader nel settore) per un’elaborazione affidabile dei dati. Scopri di più nella scheda completa dell’orologio, che in centinaia di recensioni positive sull’e-commerce ha ottenuto un voto medio superiore a 4 stelle su 5.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 53% e metti nel carrello il Google Pixel Watch 2, per acquistarlo al suo prezzo minimo storico di 187 euro (quello di listino indicato su Amazon è 399 euro). Si tratta della versione con la cassa in alluminio Nero opaco e il cinturino sportino nella colorazione Nero ossidiana. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita è prevista entro pochi giorni direttamente a casa tua.

Ultimo giorno della Settimana del Black Friday, con il Cyber Monday di oggi: è l’occasione perfetta per risparmiare e iniziare a pensare ai regali di Natale. Non perdere le offerte su amazon.it/blackfriday. Le promozioni rimarranno attive fino a mezzanotte.