Risparmia 400 euro sul robot Dreame X60 Pro Ultra Complete

Ti segnaliamo lo sconto di 400 euro su Amazon che porta Dreame X60 Pro Ultra Complete al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. È il robot aspirapolvere e lavapavimenti per chi cerca un modello senza compromessi da mettere in casa, con potenza di 42.000 Pa, design progettato per raggiungere i bordi, le nicchie dei mobili e gli angoli stretti, tecnologia UltraExtend con due bracci che estendono la spazzola laterale fino a 12 cm e il mocio fino a 18 cm e molto altro ancora.

L’offerta sul robot Dreame X60 Pro Ultra Complete

È in grado di superare soglie di 10 cm con facilità, per spostarsi agevolmente da una stanza all’altra senza rimanere bloccato, sfruttando il sistema ProLeap e il telaio sollevato a tre ruote. Riconosce gli ostacoli e li evita in tempo reale, individuando le macchie di liquidi nascoste e, con AI OmniSight 3.0, identifica oltre 320 tipi di oggetti. Ancora, elimina grasso e versamenti secchi con una rotazione a 280 RPM e una pressione verso il basso di 15 N, mentre il lavaggio del mocio avviene a 100 °C. Per una panoramica completa di tutte le caratteristiche in dotazione, fai un salto sulla pagina dedicata.

Dreame X60 Pro Ultra Complete è al minimo storico su Amazon, al prezzo finale di 1.099 euro. Non lasciarti sfuggire lo sconto di 400 euro rispetto al listino ufficiale, ordinalo ora e lo riceverai direttamente a casa tua entro pochi giorni senza spese aggiuntive per la spedizione. Diventerà un alleato insostituibile per le pulizie.

Ancora poche ore e la Festa delle Offerte Prime si concluderà, l’appuntamento con le migliaia di promozioni terminerà a mezzanotte. Sei ancora in tempo per approfittarne: attiva Prima gratis per ottenere subito il mese di prova e accedere all’evento.