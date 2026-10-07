 Risparmia 400 euro sul robot Dreame X60 Pro Ultra Complete
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Risparmia 400 euro sul robot Dreame X60 Pro Ultra Complete

Nelle ultime ore della Festa delle Offerte Prime, il robot Dreame X60 Pro Ultra Complete per la pulizia della casa è in sconto di 400 euro.
Risparmia 400 euro sul robot Dreame X60 Pro Ultra Complete
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Nelle ultime ore della Festa delle Offerte Prime, il robot Dreame X60 Pro Ultra Complete per la pulizia della casa è in sconto di 400 euro.
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Ti segnaliamo lo sconto di 400 euro su Amazon che porta Dreame X60 Pro Ultra Complete al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. È il robot aspirapolvere e lavapavimenti per chi cerca un modello senza compromessi da mettere in casa, con potenza di 42.000 Pa, design progettato per raggiungere i bordi, le nicchie dei mobili e gli angoli stretti, tecnologia UltraExtend con due bracci che estendono la spazzola laterale fino a 12 cm e il mocio fino a 18 cm e molto altro ancora.

Compra il robot Dreame a -400 euro

L’offerta sul robot Dreame X60 Pro Ultra Complete

È in grado di superare soglie di 10 cm con facilità, per spostarsi agevolmente da una stanza all’altra senza rimanere bloccato, sfruttando il sistema ProLeap e il telaio sollevato a tre ruote. Riconosce gli ostacoli e li evita in tempo reale, individuando le macchie di liquidi nascoste e, con AI OmniSight 3.0, identifica oltre 320 tipi di oggetti. Ancora, elimina grasso e versamenti secchi con una rotazione a 280 RPM e una pressione verso il basso di 15 N, mentre il lavaggio del mocio avviene a 100 °C. Per una panoramica completa di tutte le caratteristiche in dotazione, fai un salto sulla pagina dedicata.

Le caratteristiche del robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame X60 Pro Ultra Complete

Dreame X60 Pro Ultra Complete è al minimo storico su Amazon, al prezzo finale di 1.099 euro. Non lasciarti sfuggire lo sconto di 400 euro rispetto al listino ufficiale, ordinalo ora e lo riceverai direttamente a casa tua entro pochi giorni senza spese aggiuntive per la spedizione. Diventerà un alleato insostituibile per le pulizie.

Ancora poche ore e la Festa delle Offerte Prime si concluderà, l’appuntamento con le migliaia di promozioni terminerà a mezzanotte. Sei ancora in tempo per approfittarne: attiva Prima gratis per ottenere subito il mese di prova e accedere all’evento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
7 ott 2026
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