Risparmia 475€ sulla centrale elettrica portatile di BLUETTI

Ti segnaliamo il doppio sconto su Amazon che vede protagonista BLUETTI Elite 200 V2, il nuovo modello 2025 della centrale elettrica portatile. Grazie alla promozione in corso la puoi acquistare con un risparmio di ben 475 euro rispetto al prezzo di listino. Ha in dotazione ben 7 porte: una accendisigari da 120 W, due USB-C con supporto ai 100 W, due USB-A da 15 W e due AC da 2.600 W.

BLUETTI Elite 200 V2, l’offerta di oggi su Amazon

Offre una capacità di 2.073,6 Wh e un’uscita di 2.600 W, più che sufficiente per alimentare e per mantenere i dispositivi completamente carichi tutto il giorno. Se ne possono collegare fino a 7 in contemporanea, rappresentando così una soluzione ideale durante i viaggi in camper, in campeggio e su strada, ma anche a casa, per entrare in azione durante le emergenze in caso di blackout. Il sistema AI-BMS monitora le prestazioni della batteria in tempo reale, garantendo un funzionamento sicuro e sempre affidabile. Ancora, con la ricarica TurboBoost raggiunge l’80% di carica in un’ora. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa, dove troverai altre informazioni a proposito delle caratteristiche e delle specifiche.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la centrale elettrica portatile BLUETTI Elite 200 V2 al prezzo finale di 1.024 euro, grazie al doppio sconto proposto da Amazon. Tutto ciò che devi fare è attivare il coupon dedicato che taglia la spesa di 400 euro rispetto al listino ufficiale e applicare il codice promozionale ELITE200V2 , li trovi entrambi nella scheda del prodotto.

Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente dal marchio. C’è anche la spedizione gratuita con la consegna prevista entro pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento.