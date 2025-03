Risparmia 500€ sul MacBook Pro da 14 pollici con Apple M3 Pro

È in corso su Amazon l’offerta a tempo che permette di acquistare il MacBook Pro da 14 pollici con chip Apple M3 Pro al suo prezzo minimo storico. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro, ma la possibilità di risparmiare 500 euro rispetto al listino ufficiale la rende un’occasione da cogliere al volo per mettere sulla scrivania un vero e proprio notebook top di gamma.

MacBook Pro (M3 Pro) è in super offerta su Amazon

Pronto per l’intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence (in arrivo a breve anche in Italia), integra la componente progettata dalla mela morsicata nella sua versione con CPU 12-core, GPU 18-core e Neural Engine 16-core. A questo si aggiungono ben 18 GB di memoria unificata e un’unità SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati. Per conoscere tutte le altre caratteristiche del comparto hardware, fai riferimento alla scheda completa delle specifiche tecniche. Il sistema operativo preinstallato è ovviamente macOS Sonoma con accesso garantito ai prossimi aggiornamenti.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 500 euro sul listino e acquista il MacBook Pro da 14 pollici con chip Apple M3 Pro al prezzo finale di 2.379 euro (invece di 2.879 euro), nella configurazione appena descritta e nella colorazione Nero siderale. Come scritto in apertura si tratta di un’offerta a tempo.

Tra gli altri punti di forza si segnalano l’autonomia fino a 18 ore e i sei altoparlanti con audio spaziale, unicità che sono valse al notebook un voto medio pari a 4,8/5 nelle recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce.