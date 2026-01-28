 Risparmia 80€ scegliendo l'Antivirus TotalAV (19€)
Scegli adesso TotalAV Antivirus per proteggere totalmente tutti i tuoi dispositivi con un sistema di sicurezza tra i migliori al mondo.
Scegli adesso TotalAV Antivirus per proteggere totalmente tutti i tuoi dispositivi con un sistema di sicurezza tra i migliori al mondo.
Oggi risparmi 80 euro scegliendo TotalAV Antivirus. Si tratta di una soluzione avanzata e tra le migliori al mondo, preferita dagli esperti di sicurezza informatica. Acquista TotalAV Premium a soli 19 euro, invece di 99 euro! Si tratta di un’offerta speciale limitata che ti permette di avere il massimo della protezione a un prezzo ridicolo.

Grazie a questa soluzione proteggi tutti i tuoi dispositivi come PC, Mac, Android, iOS e iPadOS. La licenza di un anno include la possibilità di installare l’applicazione e attivarla contemporaneamente su 3 device. Include una protezione antivirus completa e in tempo reale che blocca qualsiasi minaccia reale o presunta e che si aggiorna per individuare anche quelle più recenti.

TotalAV Antivirus è dotato di un potente sistema in grado di eliminare qualsiasi tipo di virus, trojan e malware. Li riconosce all’istante e li blocca. Invece, se il tuo dispositivo ne è già stato infettato, non preoccuparti. Una volta installata l’applicazione, attiva la scansione completa del device. Quando individua l’infezione agisce direttamente per eliminarla senza crearti altri problemi.

TotalAV Premium Antivirus: la soluzione completa alla tua sicurezza

Metti al sicuro i tuoi dispositivi e quelli della tua famiglia con TotalAV Premium Antivirus. Avrai a tua completa disposizione una soluzione efficace alla tua sicurezza e a quella dei tuoi cari senza dover spendere una fortuna. Abbonati a soli 19 euro, anziché 99 euro l’anno. Inclusa hai anche una protezione specifica contro le truffe phishing.

Rimani al sicuro anche dai pericolosi ransomware. Ogni tuo device sarà protetto in modo dinamico e profondo attraverso sistemi di scansione avanzati e professionali, sempre aggiornati per rimanere al passo con i tempi e anticipare ogni mossa dei cybercriminali. Inclusi trovi anche strumenti per l’ottimizzazione del dispositivo, la pulizia del browser e la pulizia del disco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 gen 2026

Osvaldo Lasperini
28 gen 2026
